Un biberon écolo c’est possible?

Vous vous apprêtez à accueillir votre bébé et vous voulez conserver une attitude écologique avec lui. Les couches lavables c’est fait ? Mais qu’en est-il du biberon ? Si vous ne souhaitez pas allaiter, quelles sont les solutions les plus durables ?

Certes depuis 2013 le bisphénol A, un perturbateur endocrinien, est interdit dans les biberons. Toutefois, ceux en plastique continuent d’être peu écologiques car non recyclables pour la plupart. C’est pourquoi des alternatives existent.

Le biberon en verre est l’option la plus ancienne et la plus sûre. Ce matériau est sain et se recycle à l’infini. « Isotherme, le verre maintient un liquide à même température sur une longue période et se nettoie facilement, il peut être stérilisé à chaud », souligne Léna Nicole dans son blog lecaninole.fr. Mais le verre pose deux soucis. Son poids- il est lourd- et sa fragilité – il casse. De nombreux parents craignent que les bébés ne se blessent avec un éclat de verre si le biberon tombe et se brise. Même si désormais les fabricants font attention et créent des bouteilles au verre épais, plus difficile à casser.

Le biberon en inox est une autre solution. Ce matériau, également utilisé dans les pailles pour éviter celles en plastique et protéger l’environnement, est une matière écologique et très saine. Plus léger que le verre, il est recyclable lui aussi et conserve la chaleur et la fraîcheur des liquides. S’il reste encore bien plus cher que le verre, pensez qu’il pourra évoluer en gourde en changeant l’embout. Petit bémol, on ne voit pas à travers.