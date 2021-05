Pourquoi laver les oreilles de votre chien ?

Les chiens entendent 4 fois mieux que nous. Pour autant, leurs oreilles restent fragiles et nécessitent d’être régulièrement examinées… et nettoyées quand cela est nécessaire.

La configuration de l’oreille du chien ne permet pas l’évacuation naturelle des impuretés et du cérumen. En effet, le conduit auditif qui relie le tympan à l’extérieur est d’abord horizontal – en partant du tympan – puis vertical jusqu’à la sortie. Toutefois « dans la plupart des cas, l’oreille du chien reste naturellement propre », rappelle la Clinique vétérinaire Calvisson. « Si votre chien ne se gratte pas l’oreille, ne secoue pas la tête, et que vous ne voyez pas de cérumen ou autres saletés entre les plis du pavillon et surtout à l’entrée du conduit auditif, qui sont alors propres et roses, tout va bien : des nettoyages réguliers ne sont pas nécessaires. »

Mais même s’il ne présente aucun signe de gène, examinez les oreilles de votre chien régulièrement. Car si l’intérieur est sale, vous devrez alors consulter un vétérinaire afin de vérifier qu’il ne souffre pas d’une otite et ne nécessite pas un traitement spécifique. Si le praticien vous indique qu’il n’y a pas d’infection mais simplement une production importante de sébum, vous devrez alors nettoyer régulièrement les oreilles de votre toutou. S’il a des oreilles tombantes, pratiquez l’opération chaque semaine. Si elles sont dressées, contentez-vous d’une fois tous les quinze jours.

Comment vous y prendre ? Les premières fois, agissez avec douceur pour ne pas effrayer ni traumatiser votre compagnon à quatre pattes. Cela sera d’autant plus facile que vous lui en donnerez l’habitude dès son plus jeune âge.

Côté produits, vous devrez disposer d’un nettoyant adapté aux chiens, et capable de dissoudre le cérumen sans agresser les tissus de l’oreille. Demandez conseil à votre vétérinaire. Il pourra en plus, vous donner toutes les petites astuces pour que l’opération se passe au mieux.

En pratique justement, dépliez une grande serviette en éponge sur vos genoux et invitez votre chien à y poser la tête. Une petite caresse, et c’est parti ! Enfoncez doucement l’embout du flacon de nettoyant dans le conduit auditif. Puis injectez le produit. Ensuite, massez délicatement la base de l’oreille pour bien répartir le produit. Pour récupérer le cérumen et les impuretés, utilisez un essuie-tout ou un morceau de coton. Répétez l’opération dans les deux oreilles jusqu’à l’élimination complète des saletés.