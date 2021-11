Un effet Covid sur la consommation d’antibiotiques

Depuis une vingtaine d’années, l’antibiorésistance est un enjeu majeur de santé publique, dans les pays industrialisés comme dans les zones les plus pauvres. En France, où la consommation d’antibiotiques est 30% plus élevée que dans le reste de l’Europe, la pandémie de Covid-19 a permis une réduction spectaculaire de cette consommation.

C’est l’une des « bonnes surprises » de la crise sanitaire. La France a vu la consommation d’antibiotiques baisser de manière très importante pendant la pandémie. « Depuis qu’elle fait l’objet d’une mesure régulière et systématique, la consommation française n’avait jamais autant diminué », précise même Santé publique France dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré au sujet et publié en marge de la journée européenne d’information sur les antibiotiques, le 18 novembre.

Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Parce que l’antibiorésistance, ou la résistance croissante des bactéries aux traitements antibiotiques, se répand partout dans le monde. Et en la matière, la France est loin d’être exemplaire : indiqués pour soigner des infections causées par des bactéries comme l’angine bactérienne ou la cystite, les antibiotiques sont encore trop souvent prescrits pour traiter des maladies d’origine virale pour lesquelles ils sont inefficaces. La consommation d’antibiotiques en France est quasiment supérieure d’un tiers à celle de ses voisins européens.

Moins de consultations, donc moins de prescriptions

D’où les campagnes d’information menées depuis une vingtaine d’années, à destination des patients et des médecins de ville (environ 70% des antibiotiques sont prescrits par les médecins généralistes). Sur la période 2009-2019, le message semble avoir porté ses fruits : même si les chiffres restent élevés, la prescription et la consommation d’antibiotiques ont baissé de manière régulière, tout particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et ceux de 5 à 14 ans.

Et en 2020 ? « Une forte accentuation de la tendance a donc été observée », indiquent les auteurs du BEH, et ce « dans toutes les classes d’antibiotiques ». En nombre de doses définies journalières, la baisse est de l’ordre de 17% ; elle est de 18% en nombre de prescriptions par rapport à ce qui était attendu. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats : « les mesures renforcées d’hygiène, les mesures de distanciation sociale ainsi que les périodes de confinement », qui ont contribué à ralentir la transmission des infections bactériennes et virales. Mais aussi, fort logiquement, la baisse des consultations médicales, et donc celles des prescriptions.

Pour les auteurs, il est encore trop tôt pour qualifier l’année 2020 de tournant. En effet, la réduction de la consommation d’antibiotiques a également été observée dans d’autres pays européens. « À cet égard, l’analyse des données de consommation des années à venir, notamment celles qui pourront être qualifiées de « post Covid-19 », sera particulièrement importante ». Elle permettra notamment de constater si, oui ou non, la pandémie a modifié durablement les comportements des patients et des professionnels de santé. « Dans ce cas, une moindre utilisation des antibiotiques pourrait être durablement observée ».

A savoir : Une nouvelle campagne pédagogique, élaborée par Santé publique France, sera déployée dès 2022 auprès des professionnels de santé de ville, afin de les sensibiliser et d’améliorer le bon usage des antibiotiques.