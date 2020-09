Un pacemaker pour prévenir les évanouissements ?

L’évanouissement ne constitue pas en soi une pathologie. Toutefois, certaines personnes souffrent d’évanouissements intempestifs, sans signes avant-coureurs, qui affectent leur qualité de vie. Une équipe italienne propose l’usage du pacemaker pour ces patients.

La moitié de la population tombera un jour dans les pommes au cours de sa vie. L’évanouissement n’est ni rare ni grave, en général. Car certaines personnes perdent connaissance fréquemment et sans aucun signe avant-coureur, contrairement à d’autres pour lesquels l’évanouissement est précédé de frissons, de sueurs ou de nausées.

Lorsque les pertes de connaissance surviennent sans prévenir et fréquemment, la qualité de vie des victimes est altérée. Elles sont notamment exposées à un risque de chutes et d’autres accidents. Chez certains de ces patients, la cause de l’évanouissement est une arythmie momentanée. C’est pourquoi le Pr Michele Brignole du Faint and Fall Programme au Istituto Auxologico de Milan a souhaité tester l’utilité du pacemaker chez ces individus.

77 % de risque en moins

Pour évaluer l’intérêt du pacemaker dans la prévention de certains évanouissements, les scientifiques ont recruté 128 patients âgés de plus de 40 ans et qui avaient perdu connaissance au moins deux fois sans signes avant-coureurs dans l’année écoulée. Et pour lesquels un test avait permis de déterminer que la cause reposait sur une arythmie momentanée.

Tous les participants se sont vu implanter un pacemaker. Mais seuls les dispositifs d’une partie du groupe étaient allumés. Les autres constituaient le groupe contrôle. Résultat, plus de la moitié (53%) des patients du groupe contrôle s’est évanouie au cours de l’année de suivi, contre seulement 16 % du groupe au pacemaker allumé. Ce qui correspond, sur une durée de 2 ans, selon les auteurs, à une réduction du risque de tomber dans les pommes de 77 %.

« Notre étude montre que le pacemaker est un traitement efficace pour les patients souffrant d’épisodes d’évanouissement imprévisibles », se réjouissent les auteurs. « Nous espérons que cette nouvelle option thérapeutique permettra à ces patients de mener une vie normale », concluent-ils.