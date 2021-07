Un risque de démence associé à la perte de dents

Après 65 ans, environ un adulte sur 6 aurait perdu la totalité de ses dents selon les CDC d’Atlanta. Or perdre ne serait-ce qu’une seule dent s’avère associé à un risque augmenté de démence. Une raison de plus de prendre soin de sa santé bucco-dentaire.

La santé bucco-dentaire peut avoir un impact sur la santé globale, notamment en raison de la propagation possible d’infections non soignées. Des études ont aussi montré un lien entre la perte de dents et la diminution de la fonction cognitive.

Pour en savoir plus à ce sujet, une équipe britannique a mené une méta-analyse de 14 études incluant plus de 34 000 adultes, parmi lesquels plus de 4 500 présentaient une fonction cognitive altérée.

Leur constat est sans appel : les personnes ayant perdu au moins une dent, comparées à celles ayant toutes leurs dents, avaient 1,48 fois plus de risque de présenter une diminution de leur fonction cognitive. Et 1,28 fois plus de risque de démence.

Dentier protecteur

Autre résultat : le risque était « dent-dépendant ». En clair, à chaque dent supplémentaire perdue, le risque augmentait de 1,4% pour la diminution de la fonction cognitive. En matière de démence, le risque montait de 1,1%.

En cause ? Les chercheurs avancent l’hypothèse que le fait de ne pas avoir toutes ses dents peut rendre difficile la mastication et donc entraîner des carences nutritionnelles. Lesquelles sont associées à des changements dans le cerveau.

C’est peut-être la raison pour laquelle le constat de l’étude ne concerne pas les personnes équipées de dentiers, même si celles-ci n’avaient plus « aucune dent à elles ». Une bonne nouvelle, confortant l’intérêt de mettre en place ces dispositifs médicaux en cas de besoin. « Nos résultats soulignent l’importance de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire notamment afin de préserver la fonction cognitive », concluent les auteurs.