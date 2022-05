Une campagne pour informer sur les troubles du rythme cardiaque

A l’occasion de la Semaine du rythme cardiaque, du 07 au 12 juin 2022, aura lieu la 4e édition « Des cœurs contre l’AVC ». Cette campagne digitale menée sur la page Facebook « Au cœur de l’AVC » de Boehringer Ingelheim, en partenariat avec l’association de patients Alliance du Cœur, sera l’occasion d’informer et sensibiliser sur les troubles du rythme cardiaque.

« Des Cœurs contre l’AVC » : exprimez-vous !

La campagne « Au cœur de l’AVC » sera l’occasion de vous informer sur l’ensemble de ces pathologies. Chaque jour, vous découvrirez un nouveau contenu visant à vous informer sur les troubles du rythme cardiaque et leurs conséquences. Vous pourrez aussi visionner des interviews de Philippe Thébault, président de l’association Alliance du Cœur, d’un cardiologue et le témoignage d’un patient. Par ailleurs, comme pour les précédentes éditions, vous aurez la possibilité d’être acteur de la campagne « Au Cœur de l’AVC ». De quelle manière ? C’est simple, vous pourrez ajouter le logo à votre photo de profil Facebook, poster des cœurs sur la page Facebook « Au Cœur de l’AVC » sous toutes les formes (dessins, gif, émojis, photos, vidéos…), liker et partager les contenus.

Troubles du rythme : de quoi parle-t-on ?

Si vos battements cardiaques ne sont plus réguliers, si leur fréquence s’accélère ou bien au contraire ralentit anormalement, vous souffrez d’un trouble du rythme cardiaque. On parle ainsi de bradycardie quand le cœur bat trop lentement et de tachycardie quand il bat trop vite. La fibrillation atriale (FA) est le trouble du rythme le plus fréquent puisqu’en France, entre 900 000 et 1,5 million de patients sont concernés. Cette maladie se caractérise par un battement cardiaque irrégulier dû à une contraction désordonnée et rapide des oreillettes. Ainsi le sang peut stagner au niveau du muscle cardiaque et former des caillots, elle est responsable de 50% des AVC ischémiques.

Enfin les troubles du rythme cardiaque, comme la FA, peuvent également favoriser la survenue d’une insuffisance cardiaque. Une affection, au cours de laquelle le cœur ne pompe plus normalement et n’assure donc plus les besoins en oxygène et nutriments de l’organisme, avec de lourdes conséquences sur la qualité de vie des patients.

Interview de Philippe Thébault, président de l’association Alliance du Cœur :

Fatigue persistante, un cœur qui s’emballe… ces signes de la FA ne sont pas assez pris au sérieux et doivent alerter. Quel est votre constat et message pour favoriser un diagnostic plus précoce et ainsi prévenir les complications liées à la FA telles que l’AVC ?

Le conseil c’est d’écouter son cœur, s’inquiéter quand on ressent une fatigue persistante, d’autant plus si ces ressentis sont réguliers. Il est important de les noter et d’apporter ce recueil chez le médecin. Lequel sera ensuite en mesure de vous orienter. C’est encore plus vrai chez les plus de 50 ans présentant des facteurs de risque : tabagisme, surpoids, diabète… Diagnostiquer le plus précocement possible nous permettrait d’éviter un nombre important d’AVC. Souvent la FA est en réalité diagnostiquée après l’AVC.

La fréquence de l’insuffisance cardiaque a doublé en 10 ans, comment pouvons-nous l’expliquer ? Comment se manifeste-t-elle ?

Tous les professeurs en cardiologie avancent comme explication le vieillissement de la population et l’augmentation des facteurs de risque, notamment la sédentarité. Quant aux signes de l’insuffisance cardiaque, les plus fréquents se réfèrent à l’acronyme EPOF (Essoufflement, Prise de poids, Œdème et Fatigue). Si vous ressentez ces signes, vous devez absolument consulter.

En quoi les campagnes de sensibilisation comme des cœurs contre l’AVC sont-elles utiles ?

Les meilleures campagnes sont celles où le grand public adopte les bons réflexes et les bonnes habitudes de vie. Comme par exemple savoir repérer des signes avant-coureurs d’une maladie afin d’être pris en charge le plus tôt possible. Informer c’est mieux protéger.

Avez-vous un message particulier pour le grand public ?

L’important c’est de prendre soin de soi, d’écouter son corps et pour les patients d’être observants, autrement dit de bien respecter les recommandations du médecin, être assidu dans la prise de son traitement et adopter une bonne hygiène de vie.

Deux acteurs mobilisés

La campagne « Au cœur de l’AVC » a été initiée par Boehringer Ingelheim, un laboratoire particulièrement engagé dans la prévention et la prise en charge de la fibrillation atriale mais aussi de l’AVC. Sa page Facebook « Au cœur de l’AVC » rassemble une communauté de 61 000 personnes, où vous pourrez découvrir des témoignages, des vidéos et des informations pratiques. Quant à l’association l’Alliance du cœur, elle se bat depuis plus de 25 ans pour informer et sensibiliser le grand public sur les risques liés aux maladies cardiovasculaires.

Quelques chiffres en France

Les maladies cardiovasculaires sont responsables de 150 000 décès chaque année en France, elles sont la 2e cause de mortalité et la 1 ère cause chez les femmes et les personnes de plus de 65 ans ;

cause chez les femmes et les personnes de plus de 65 ans ; En cas de FA, le risque d’AVC ischémique est multiplié par cinq ;

155 000, c’est le nombre d’AVC recensés chaque année.

Chaque année, plus de 160 000 personnes sont hospitalisées pour une insuffisance cardiaque. Au total, la maladie est responsable de 70 000 décès.