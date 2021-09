Une école d’athlé pour varier les activités sportives

Sauter, courir, lancer… Votre enfant ne sait quel sport choisir ? Pour justement lui éviter un choix, pourquoi ne pas frapper à la porte d’un club d’athlétisme ? Il existe en effet des « écoles d’athlé » au sein desquelles il est davantage question de motricité que de performance. Découverte.

Comme l’explique la Fédération française d’athlétisme (FFA), l’enjeu est « de prendre en compte le parcours intégral du futur athlète depuis son éducation motrice jusqu’à son entrée dans l’athlétisme de performance ». Avec des contenus différents selon les classes d’âge.

Votre enfant a moins de 7 ans ? Il sera dirigé vers le « Baby athlé ». La priorité est donnée à l’éducation motrice. « L’objectif est d’amener les enfants à progresser sur le plan moteur (le rythme, la latéralité, les appuis, les coordinations, les alignements…) et physiques (jeux de renforcement et de souplesse) mais aussi l’apprentissage du vivre ensemble et de l’autonomie », resitue la FFA. De quoi passer en quelque sorte d’une motricité « balbutiante » à une autre, plus contrôlée.

Non à la spécialisation

Ensuite, jusqu’à 12 ans, « l’accent sera mis sur le passage à une motricité athlétique au moyen d’exercices variés ». Cette variété étant primordiale tant la spécialisation précoce peut s’avérer nocive au développement musculaire et articulaire. Et donc à sa croissance. L’objectif réside à la fois dans « l’élargissement du répertoire moteur (pratique diversifiée et la plus large possible) et de la maîtrise gestuelle (coordination, équilibre, etc…) ».

La fédération insiste : « l’évolution s’effectue étape par étape », avec le souci d’adapter l’activité sportive au rythme dicté par l’organisme. Car jusqu’à la fin de la période pubertaire (entre 15 et 17 ans), « l’enfant se trouve dans une dynamique constante de développement qui voit se modifier considérablement sa morphologie, ses grandes fonctions physiologiques, ses qualités physiques » etc. Alors n’hésitez pas à solliciter le club d’athlétisme le plus proche de chez vous (https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/carte.aspx). Et à la moindre question, demander l’avis de votre médecin.