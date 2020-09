Une grossesse chimique, qu’est-ce que c’est ?

Vous avez peut-être déjà entendu le terme « grossesse chimique ». De quoi s’agit-il précisément ?

Une grossesse chimique correspond à une fausse couche très précoce. La grossesse n’étant pas visible, en l’absence de ventre apparent, elle peut être « assimilée à un retard de règles », explique l’hôpital du Valais (Suisse).

Et ce d’autant plus quand « une grossesse s’arrête abruptement sans symptômes particuliers et sans que la femme s’en aperçoive », poursuit-il. Pour autant, il s’agit bel et bien d’une grossesse enclenchée puis arrêtée. Et dans de nombreux cas, celle-ci s’interrompt par des saignements plus importants associés à de fortes douleurs.

Ces fausses couches très précoces ne nécessitent pas obligatoirement d’intervention médicale. Toutefois, en cas de vive douleur, de saignements importants, de faiblesse, de nausées ou de pertes de connaissance, consultez votre médecin. Celui-ci vérifiera notamment qu’il ne s’agissait pas d’une grossesse extra-utérine.

Enfin, même en cas d’avortement spontané très précoce, vous pouvez ressentir une grande tristesse et un sentiment de deuil. N’hésitez pas à consulter votre médecin ou un psychologue pour obtenir du soutien durant cette période difficile.