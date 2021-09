Une IRM portable pour sauver des vies?

Avoir accès à une IRM sur les lieux même d’un AVC ? C’est ce que proposent des chercheurs américains avec un dispositif transportable. Leur étude montre l’intérêt de cet outil.

En cas de suspicion d’accident vasculaire cérébral, une imagerie par résonance magnétique est nécessaire. Objectif, distinguer entre AVC hémorragique et AVC ischémique (80% des cas). Dans le premier cas, une intervention chirurgicale est requise, tandis que dans le second, des médicaments intraveineux pour fluidifier le sang sont indiqués. Le diagnostic doit être posé le plus vite possible afin d’avoir le plus de chances de sauver la victime. Dans de nombreux pays, la prise en charge de ces accidents n’est pas optimale. C’est pourquoi une société américaine baptisée Hyperfine Research Inc. a mis au point un dispositif IRM transportable.

« Ce dispositif permet sans conteste de sauver des vies dans les régions disposant de ressources limitées, comme les hôpitaux ruraux ou les pays pauvres », assure Kevin Sheth, professeur de neurologie à la Yale School of Medicine et auteur de ce travail. Le chercheur a dans cette étude, évalué si ce dispositif était aussi intéressant dans un environnement plus privilégié, comme un hôpital américain.

Pour ce faire, son équipe a comparé les résultats des images prises par l’IRM portable et celles d’IRM traditionnels chez 144 patients du Yale New Haven Hospital. Le portable était notamment utilisé pour scanner des lésions cérébrales directement dans la chambre du patient. Résultat, 80% des hémorragies intracérébrales ont ainsi été correctement identifiées. Un bon résultat pour cet outil très performant en termes de délai de réponse.

D’après les chercheurs, ce dispositif possède d’autres qualités non négligeables : « Il peut être facilement déplacé dans les couloirs d’hôpitaux, il coûte beaucoup moins que les IRM traditionnels et peut être utilisé presque partout par des techniciens médicaux après une formation minimale ».