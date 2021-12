Une journée internationale pour se préparer aux futures épidémies

La pandémie de Covid-19 constitue un événement historique majeur. L’Organisation des Nations Unies s’en est d’ailleurs inspirée pour créer une nouvelle journée mondiale. Le but : être mieux préparés à la prochaine épidémie afin d’éviter la saturation des systèmes de santé.

A l’image de la pandémie de Covid-19 qui fait toujours rage à l’échelle planétaire, « les crises sanitaires mondiales menacent de submerger les systèmes de santé déjà surchargés, de perturber les chaînes d’approvisionnement et de frapper de manière disproportionnée les moyens de subsistance des populations », rappelle l’ONU. Un constat fait tous les jours depuis près de deux ans dans la plupart des pays du globe. Et en particulier dans « les économies des pays les plus pauvres et les plus vulnérables ».

En adoptant la résolution A/RES/75/27, les Nations Unies ont attribué au 27 décembre la Journée internationale de la préparation aux épidémies. Leur but ? Eviter que ne se reproduise l’impréparation totale face aux futures épidémies d’ampleur. Lesquelles ne manqueront pas de survenir et « pourraient dépasser les précédentes en termes d’intensité et de gravité ».

Cette journée devra être dédiée à « des activités d’information et de sensibilisation (…) d’échange de connaissances scientifiques et de bonnes pratiques, d’une éducation de qualité et de programmes de plaidoyer sur les épidémies aux niveaux local, national, régional et mondial, en tant que mesures efficaces pour prévenir et répondre aux épidémies futures ». Tout en tirant les enseignements de l’expérience actuelle en matière de gestion afin d’éviter à tout prix l’interruption des services de base.