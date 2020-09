Utérus rétroversé : quelles conséquences ?

Sans le savoir, environ 20 à 30 % des femmes présentent un utérus rétroversé. En d’autres termes, il est renversé vers l’arrière et repose sur le rectum au lieu de l’être vers l’avant et de reposer sur la vessie. Ce qui provoquer des douleurs lors de rapports sexuels.

La rétroversion utérine peut être installée dès la naissance ou survenir par exemple après un accouchement ou en raison d’un fibrome. Cette particularité anatomique ne présente pas de risque pour la santé des femmes concernées. Toutefois, elle peut entraîner des douleurs lors de la pénétration. Et des douleurs pelviennes et sacro-lombaires plus fréquentes avant et pendant la période menstruelle, constipation, douleurs à la défécation, difficultés urinaires ou envies répétées d’uriner peuvent survenir.

Il n’existe pas de traitement médical pour la rétroversion utérine. Seule une intervention chirurgicale peut être envisagée pour les rares cas où les douleurs s’avèrent trop handicapantes. Si vous souffrez de ces symptômes, consultez votre médecin pour vous assurer qu’il s’agit bien d’une rétroversion utérine.

Aucun risque pour la grossesse

En cas de grossesse, cette particularité physionomique ne présente aucun risque de fausse couche. Elle n’empêche d’ailleurs pas de tomber enceinte. Toutefois, il est fréquent pour les femmes concernées de ressentir de petites contractions lors du premier trimestre. Celles-ci indiquent que l’utérus se redresse pour reprendre sa position antéversée. En effet, au-delà de deux à trois mois de grossesse, il ne peut plus se développer en position retroversée.

A noter : plusieurs symptômes (douleurs pelviennes et sacro-lombaires plus fréquentes avant et pendant la période menstruelle, douleurs à la défécation…) étant similaires dans le cas d’une endométriose, n’hésitez pas à consulter pour poser le bon diagnostic si c’est votre cas.