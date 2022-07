Vacances : que mettre dans la trousse de voyage de Bébé ?

Quand on voyage avec un nourrisson, on craint toujours d’oublier quelque chose. Alors, on vous aide à faire la liste ! Bien sûr, à ajuster en fonction de l’âge de bébé et de la durée du voyage.

Au cours du voyage, les besoins naturels ne se mettent pas en pause. Comme lorsque l’on fait une longue sortie avec bébé, on emportera de quoi le faire manger et de quoi le changer, soit 2 ou 3 biberons, le lait nécessaire, les couches, des lingettes jetables spécial bébé, une serviette éponge ou à défaut un tissu de coton pour poser bébé… N’oubliez pas le tube de crème en cas d’érythème fessier. Et le body de rechange en cas de grosses catastrophes. Évidemment, vous penserez au confort de bébé en prévoyant un lange ou un tissu de coton tous usages (tapis de jeu, pare-soleil, couverture… ), quelques jeux pour l’occuper et surtout, vous n’oublierez pas son doudou !

Que mettre dans la trousse de secours ?

Même si bébé va très bien, n’oubliez pas son carnet de santé. Pour parer toute éventualité, préparez une trousse de premiers soins avec du paracétamol, des dosettes de serum physiologique et de mercurochrome, du coton, une crème pour apaiser une éventuelle piqûre d’insectes, une pince à épiler, un coupe-ongle, un thermomètre, un peu de gel hydroalcoolique (pour vous…) et des mouchoirs.

Protection anti-moustiques et solaires

Il faut protéger bébé des moustiques, vecteurs de maladies. Prévoyez une moustiquaire, adaptée à la poussette ou au lit. « A partir de 6 mois, on peut aussi utiliser un répulsif (spray ou crème) en veillant bien qu’il soit adapté à l’âge de bébé » précise le site 1000-premiers-jours.fr.

Il est indispensable de protéger bébé du soleil et de la chaleur : un vêtement couvrant ample et léger, un chapeau à large bord, des lunettes qui filtrent les rayons UV et une crème solaire adaptée, à appliquer même s’il reste à l’ombre.

En cas de forte chaleur, un brumisateur d’eau sera également bienvenu : bébé est très sensible à la déshydratation et n’exprime pas nécessairement sa sensation de soif. Il faut le faire boire suffisamment et ne pas hésiter à le mouiller pour le rafraîchir.

Bon voyage!