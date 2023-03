Vaccin Covid-19 : pas d’impact sur les cycles menstruels

C’est une question largement débattue. La vaccination anti-Covid-19 perturbe-t-elle le cycle menstruel ? Selon une étude du CNRS, elle ne provoquerait pas de changement menstruel inquiétant.

Des règles plus abondantes, plus douloureuses, des syndromes prémenstruels plus aigus… De nombreuses femmes, après leur vaccination contre le Covid-19 ont rapporté des anomalies dans leurs cycles menstruels.

En août 2021, l’Agence du médicament avait mené une enquête et recensé divers témoignages. Si, à l’époque, l’ANSM avait bien observé certains symptômes, elle concluait qu’il n’était pas possible « d’établir de lien entre la vaccination et les troubles menstruels, les causes de ces troubles pouvant être multiples. »

Le CNRS confirme

Une récente étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) va dans la même direction. L’équipe franco-britanique a analysé les résultats d’une enquête menée au Royaume-Uni en 2021 en examinant un échantillon de plus de 12 000 participantes menstruées, de tous âges, avec ou sans enfant, de toutes zones géographiques, vaccinées ou non contre le Covid-19.

Au cours de ce travail, une femme sur cinq a signalé des troubles menstruels après avoir été vaccinée. En examinant de près les profils, les scientifiques ont révélé que « le risque de signaler des changements menstruels était plus élevé chez les femmes qui fumaient, celles qui avaient déjà été malades du Covid-19 ou qui n’utilisaient pas de contraceptifs contenant de l’œstradiol (par exemple, la pilule contraceptive combinée). »

Selon leur analyse, « la vaccination seule n’a pas entraîné une augmentation des paramètres anormaux du cycle menstruel. » En clair, « la vaccination contre le Covid-19 ne provoque pas de changements menstruels inquiétants. »

A noter : quoi qu’il en soit, si vous avez remarqué des perturbations de vos cycles menstruels et que ces dernières semblent perdurer, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou votre gynécologue.