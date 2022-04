Vaccination : les adultes aussi !

Du 25 avril au 1er mai se tiendra la Semaine européenne de la vaccination. Ce geste de santé publique concerne tout un chacun, les nourrissons, les enfants, les adolescents mais aussi - on l’oublie trop souvent - les adultes. Explications de ces bénéfices avec le Pr Jean-Paul Stahl, infectiologue à l’Université de Grenoble.

« Pendant la pandémie, nous avons constaté des retards dans l’immunisation contre d’autres pathologies que la Covid-19 », indique le Pr Stahl. « Cela s’explique par les confinements successifs qui rendaient difficiles les déplacements chez le médecin. La vaccination des adultes s’est en effet décalée par rapport au programme vaccinal standard. La première vaccination en cause est celle contre le pneumocoque. Il y a eu un net ralentissement. »

Pourquoi les rappels vaccinaux sont-ils indispensables ?

La vaccination ne concerne pas que les enfants. Les adultes ont également besoin de se faire vacciner ou plus précisément d’effectuer des rappels. Mais pourquoi ? « La protection conférée par certains vaccins ne dure pas toute la vie. La plupart ont besoin d’un rappel pour relancer l’immunité, car au fil des années, nous avons tendance à perdre la mémoire de l’immunité », précise le Pr Jean-Paul Stahl. « C’est encore plus vrai chez les personnes âgées dont l’immunité baisse, ce que nous appelons l’immunosénescence. Les rappels permettent en quelque sorte de réveiller ce système et de nous protéger contre les pathologies infectieuses. C’est le cas par exemple de la vaccination contre la rougeole et le tétanos. » Autre exemple, la coqueluche. « Le rappel vaccinal est capital dans l’entourage des nourrissons, car la coqueluche est une des premières causes bactériennes de décès chez les nourrissons. »

Des vaccins spécifiques pour les plus âgés ?

Au-delà des rappels vaccinaux, le Pr Stahl insiste également sur une fonction essentielle des vaccins : vieillir en bonne santé. « L’objectif c’est d’essayer de prévenir par la vaccination toutes les pathologies infectieuses chez les plus âgés qui pourraient compromettre leur santé. Il y a bien évidemment l’immunisation contre la grippe, mais aussi celle contre le pneumocoque. » Rappelons en effet que chaque année la grippe saisonnière est responsable en moyenne de 12 000 décès. Le pneumocoque, lui, ôte la vie à 10 000 personnes, notamment des patients souffrant de maladies chroniques1. « Citons également le vaccin contre le zona, une maladie particulièrement handicapante en lien avec les douleurs engendrées. »

Quelles solutions pour augmenter la couverture vaccinale des adultes ?

Selon le Pr Jean-Paul Stahl, « les adultes devraient davantage s’occuper de leur santé, notamment en termes de prévention et donc de vaccination. Plusieurs outils pourraient nous aider collectivement. En premier lieu : envisager la création d’un carnet de vaccination électronique qui serait à la disposition du médecin traitant. Ce dernier permettrait d’avertir ses patients des éventuels rappels vaccinaux. Second outil, proposer une consultation de prévention qui pourrait intégrer la vaccination et ce tous les 10 ans. » Des supports d’autant plus importants que les plus de 50 ans ont pris conscience de l’intérêt de la vaccination avec la crise sanitaire. En effet,71% d’entre eux estiment nécessaire dans les années à venir de se vacciner et de procéder aux rappels.

Pour davantage d’informations et pour tout savoir sur les vaccinations des adultes, consultez la page https://vaccination-info-service.fr/. Et de manière générale, pensez à parler vaccination avec votre médecin généraliste.