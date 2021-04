Vaccination : un geste de santé publique

La campagne de vaccination contre la Covid-19 se déploie en France. Elle démontre à quel point l’immunisation contre un pathogène (un virus ou une bactérie) permet à la fois de contribuer à lutter contre une épidémie et de protéger les plus vulnérables. La semaine européenne de la vaccination qui s’annonce sera l’occasion d’inciter les Français à se faire vacciner contre la Covid-19, mais aussi de sensibiliser, plus largement, soignants, patients et grand public, à l’importance de toutes les vaccinations.

Un net rebond de la confiance dans la vaccination

Les vaccins sauvent 2 à 3 millions de vies chaque année dans le monde. L’histoire récente démontre que la vaccination représente l’un des plus grands succès de santé publique. La recherche d’une solution rapide à la crise sanitaire liée à la Covid-19 a mis la vaccination au centre de toutes les préoccupations, et a contribué à lui redonner la confiance des Français. D’ailleurs un sondage IPSOS, mené en partenariat avec le Forum Économique Mondial fait état d’une augmentation notable des intentions de vaccination contre la Covid-19. Au mois d’août 2020, 23% des Français se disaient tout à fait d’accord pour se faire vacciner. Au mois de décembre ils étaient 35%. Et au total près de 60% de la population française se déclare favorable à la vaccination.

La vaccination, un enjeu de santé publique…

Cette pandémie aux conséquences dévastatrices sur les plans sanitaire, économique et social a mis de nouveau en avant l’importance de la vaccination. Mais aussi de la recherche et de l’innovation vaccinale, avec par exemple le développement en un temps record d’une nouvelle technologie de vaccins dits à ARN messager. Des avancées considérables ont eu lieu en quelques mois, en termes de développement de vaccins, de collaborations entre entreprises et chercheurs du monde entier.

La mise en œuvre des campagnes de vaccination partout dans le monde permet d’avoir un certain recul sur la vaccination contre la Covid-19, de nature à rassurer sur le rapport bénéfice-risque. En Angleterre, en Israël ou encore aux États-Unis par exemple, des études en vie réelle ont démontré l’efficacité de la vaccination, avec des réductions importantes des taux d’infections symptomatiques, des formes sévères de la maladie, des hospitalisations et des décès.

…et un geste altruiste

Se vacciner, c’est se protéger, mais aussi protéger les autres. C’est contribuer à réduire la circulation d’un pathogène, limiter sa propagation. Elle permet aussi de diminuer la contamination des plus fragiles : nouveau-nés, femmes enceintes, personnes souffrant d’une affection contre-indiquant la vaccination, personnes âgées… C’est aussi parvenir à ce que les spécialistes appellent l’immunité collective grâce à une couverture vaccinale élevée. Les scientifiques estiment qu’elle devra atteindre 90% si seuls les adultes sont vaccinés, et entre 60 à 69% de la population, si toutes les tranches d’âges étaient vaccinées.

La vaccination, une alliée pour protéger les malades souffrant de maladies chroniques

Comme le rappellent les autorités sanitaires, « la vaccination contre la Covid-19 reste l’actualité du jour mais ne doit pas faire oublier l’importance des autres vaccinations pour préserver la santé de tous. » C’est un geste de santé publique d’autant plus important dans le contexte de la Covid-19, car le coronavirus est particulièrement dangereux pour les personnes fragilisées par une maladie chronique. Mieux vaut alors qu’elles soient déjà protégées contre les potentielles autres infections respiratoires telles que la grippe ou les pneumonies à pneumocoque. Deux infections qui peuvent être prévenues par la vaccination.

À titre d’exemple, les personnes souffrant d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive sont davantage exposées à des complications potentiellement mortelles en cas d’infection grippale ou au pneumocoque. Idem pour les personnes vivant avec un diabète. Voilà pourquoi la vaccination contre le pneumocoque est recommandée par le Haut Conseil de la Santé Publique pour les personnes souffrant de pathologies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque, BPCO, …) et les personnes immunodéprimées.

La publication prochaine du calendrier des vaccinations sera l’occasion de rappeler l’importance du respect des vaccinations recommandées et obligatoires. Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter le site vaccination Info-Service (https://vaccination-info-service.fr/).