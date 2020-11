Vaccins : pourquoi faut-il les conserver au froid ?

Dans la course au vaccin contre le Sars-CoV-2, l'un des enjeux sera sa conservation. Un simple réfrigérateur ? Un congélateur surpuissant ? Et d'ailleurs, pourquoi les vaccins aiment-ils tant le froid ?

La bataille fait rage entre les grands laboratoires pharmaceutiques engagés dans la production du futur vaccin contre le virus Sars-CoV-2, responsable de la Covid-19. Outre le taux d’efficacité annoncé (90% pour le vaccin mis au point par Pfizer, 94,5% pour celui de Moderna), l’un des autres enjeux concerne sa conservation.

Le vaccin de Pfizer nécessiterait en effet une conservation à -70°C, ce qu’aucun congélateur « classique » ne permet. Avantage théorique donc pour Moderna : un simple réfrigérateur pourrait suffire à maintenir son vaccin au froid. Mais pourquoi le froid est-il si important pour la conservation des vaccins ?

Fragiles et sensibles

Avant tout parce que « les vaccins sont des produits biologiques fragiles », rappelle l’Organisation mondiale de la santé. « Les vaccins perdent une part de leur activité ou efficacité, c’est-à-dire leur aptitude à protéger comme il se doit le sujet vacciné, lorsqu’ils sont exposés à des températures inappropriées. Cette baisse d’efficacité des vaccins est irréversible ».

Les vaccins sont donc particulièrement sensibles aux conditions extrêmes. Si certains réagissent mal à la lumière, la grande majorité, comme celui de la grippe, préfère le froid. « Dès le retour de la pharmacie, votre vaccin doit être placé au frigo, pour sa conservation, entre + 2°C et + 8°C », indique le site de Santé publique France, vaccination-info-service.fr. Le vaccin doit être conservé à l’intérieur du réfrigérateur mais pas dans la porte, où la température est plus élevée et varie en fonction des ouvertures et fermetures. Tout ce que déteste le vaccin ! Sauf mention contraire, il ne doit pas non plus être congelé.

Que faire si mon vaccin a été conservé dans de mauvaises conditions, ou s’il est périmé ? « Comme tout médicament, les vaccins ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères », indique vaccination-info-service.fr. Il convient de le rapporter à votre pharmacien.

A noter : Pour répondre à l’enjeu des campagnes massives de vaccination dans des zones du monde où la conservation au froid est problématique, des équipes de chercheurs testent des alternatives. Comme ces scientifiques de l’Université de Bath (Royaume-Uni), qui ont encapsulé des protéines actives du vaccin contre le tétanos dans des coques de silice. Selon ces chercheurs, après exposition à de fortes chaleurs ou à l’air ambiant pendant trois ans, le vaccin, testé sur des souris, n’aurait rien perdu de ses propriétés.