VIH/Sida : des jeunes mal informés

Bien que la pandémie de Covid-19 occupe tout l’espace médiatique, l’épidémie de VIH/Sida reste bel et bien d’actualité. Et les connaissances liées à son mode de transmission et les moyens de prévenir l’infection affichent un déficit inquiétant parmi les jeunes générations. Un constat affligeant à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le virus ce 1er décembre.

Rendue obligatoire par la loi de 2001, l’éducation sexuelle a pour but « de lutter contre les comportements homophobes, sexistes et contre les violences sexuelles », de promouvoir « l’égalité entre les femmes et les hommes et la prévention de violences et cyberviolences sexistes et sexuelles » et aussi de prévenir et réduire « les risques », décrit le ministère de l’Education nationale. Parmi lesquels on peut citer, les grossesses précoces non désirées et les infections sexuellement transmissibles dont le VIH/Sida.

Malgré cette obligation, force est de constater que la méconnaissance reste la règle en la matière. Selon un sondage Ifop pour Sidaction, « 33% des jeunes interrogés estiment être mal informés sur le VIH/Sida, soit une augmentation alarmante de 22 points par rapport à 2009 », indique l’association de lutte contre le VIH. « Seuls 34% des jeunes sexuellement actifs déclarent avoir utilisé systématiquement un préservatif lors d’un rapport sexuel (-9 points par rapport à 2020). » Ce qui explique que 13% des nouvelles découvertes de séropositivité concernent les jeunes de moins de 25 ans.

Carence éducative

« Les jeunes entendent peu parler du VIH, notamment à l’école. Les séances d’éducation à la sexualité sont obligatoires en théorie, mais dans la pratique leur mise en place est insuffisante », estime Florence Thune, directrice générale de Sidaction. « Il est urgent de mettre en place une éducation complète à la sexualité en contexte scolaire et dans les structures recevant des adolescent.e.s et des jeunes non scolarisé.e.s. Tous les sujets doivent être abordés : découverte de son corps, consentement, infections sexuellement transmissibles, incitation au dépistage, variété des moyens de prévention, orientations sexuelles… Il faut amener les jeunes à parler entre eux, à exprimer ce qui les intéresse et, à partir de ce dialogue, surviendront les questions de prévention », insiste-t-elle.

Afin de favoriser l’information des jeunes, l’association lance un jeu de sensibilisation à l’occasion de la journée dédiée ce 1er décembre. Dans UNFORGETTABLES, des séquences d’utilisation de préservatifs ont été insérées dans des scènes de sexe cultes de films et séries populaires, comme Titanic, Ghost ou encore Twilight… Le jeu consiste à deviner à quel film ou quelle série correspond « la scène qu’on ne devrait jamais oublier ». Un moyen ludique de faire passer un message essentiel. Rendez-vous sur https://unforgettables.fr pour jouer.