Vitamine D pour perdre du poids, pas pour tout le monde

Y-a-t-il un lien entre vitamine D et perte de poids ? Pas pour tous mais pour les personnes en surpoids ou obèses, une supplémentation peut aider. Le déficit en vitamine D est bien souvent plus prononcé chez les personnes en surpoids ou obèses. Voici pourquoi.

Près de 80% de la population en France est carencé en vitamine D. Or « une supplémentation chez les personnes en déficit permet de remettre en ordre de marche certains mécanismes métaboliques sans lesquels il est très difficile de perdre du poids », indique le Dr Didier Chos, Président fondateur de l’Institut Européen de Diététique et Micronutrition. « Il n’est donc pas surprenant que lorsqu’il persiste une carence, il soit difficile de perdre du poids », estime-t-il. Et « On sait également que cette carence est plus prononcée chez les personnes en surpoids ou obèses », ajoute-t-il.

Ainsi, il y a des récepteurs de la vitamine D tout autour des cellules adipocytaires, spécialisées dans le stockage des lipides, et donc de la matière grasse. « Cette vitamine joue aussi probablement un rôle de modulateur dans l’insulinorésistance », poursuit Didier Chos. Cette dernière s’observe particulièrement chez les sujets sédentaires, en excès pondéral. Pour autant, « il ne s’agit pas de dire que la supplémentation en vitamine D est la solution pour faire perdre quelques kilos à tout le monde », avertit-il.