Zoom sur les antidiabétiques oraux

Prescrits dans la prise en charge d’un diabète, les antidiabétiques oraux participent à la régulation du taux de sucre dans le sang. Que faut-il savoir sur ces molécules parfois indiquées en association les unes avec les autres ?

Quand les mesures hygiéno-diététiques – une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et adaptée – ne suffisent à pas réguler le diabète de type 2, les patients sont mis sous traitement. Parmi les molécules disponibles à ce jour, on trouve les antidiabétiques oraux qui, comme leur nom l’indique, sont administrés par la bouche.

Quels sont les antidiabétiques oraux ?

Les biguanides, pour commencer, renforcent l’efficacité de l’insuline, hormone dont la sécrétion dysfonctionne chez les patients. Ces molécules agissent notamment au niveau du foie et des muscles, très impliqués dans la réserve de glucose sanguin. La régulation du taux de sucre dans le sang se trouve améliorée et le risque de complications diminué. La molécule associée est la metformine, la plupart du temps indiquée en début de traitement et/ou aux patients en surpoids. L’effet indésirable le plus rapporté sont des épisodes de diarrhée.

Quand ce traitement à base de metformine ne suffit pas, le médecin peut associer d’autres antidiabétiques oraux comme les sulfamides hypoglycémiants et les glinides. Ces derniers stimulent la production d’une quantité plus importante d’insuline au niveau du pancréas. L’effet indésirable principal est le risque d’hypoglycémie.

D’autres antidiabétiques oraux (à base d’acarbose) diminuent l’absorption du glucose. En ralentissant la digestion, ils aident à abaisser le taux du sucre dans le sang. Ils peuvent être prescrits en association avec la metformine et les sulfamides hypoglycémiants. Les principaux effets indésirables sont d’ordre digestif avec des flatulences, des épisodes de diarrhée et des douleurs abdominales.

On trouve aussi les inhibiteurs des incrétines*, ces hormones contrôlant la production de l’insuline. Ces traitements régulent la libération du taux de sucre dans le sang. Ils peuvent également être prescrits en association avec la metformine et les sulfamides hypoglycémiants. Quand ils sont pris en association avec certaines molécules**, l’effet indésirable rapporté peut relever d’un angioœdème, ce gonflement de tissus sous la peau atteignant le visage et la gorge qui doit amener le patient à consulter en urgences.

Les gliflozines, dont l’arrivée est la plus récente sur le marché des antidiabétiques oraux, participent à l’élimination du sucre dans le sang. Très rares, les effets indésirables rapportés sont une acidocétose, complication aigue du diabète, et des infections périnéales.

*les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase-4 et les analogues de la glucagon-like peptide

** antihypertenseur de la famille des inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou des sartans