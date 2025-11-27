Generic selectors
60 % des 15-24 ans jugent les réseaux sociaux nocifs… mais n’arrivent pas à s’en passer !

27 novembre 2025

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) vient de publier, ce 27 novembre 2025, son 5e Baromètre sur les usages des écrans des Français. Il en ressort des liens inquiétants entre l'utilisation des réseaux sociaux et la santé mentale, particulièrement chez les jeunes. L’addiction aux écrans ne cesse de progresser.

Du rapport de la MILDECA, il ressort un lien évident entre une santé mentale dégradée et un usage intensif des réseaux sociaux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : parmi les Français déclarant une santé mentale dégradée, 45 % passent plus de trois heures quotidiennes sur les réseaux, soit plus du double de la moyenne nationale (21 %).

Les jeunes, conscients mais captifs

Le paradoxe est frappant chez les 15-24 ans : 60 % considèrent que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la société, mais ils sont pourtant 56 % à les utiliser plus de trois heures par jour. Ces plateformes semblent avoir créé une forme de dépendance dont les utilisateurs sont conscients mais dont ils peinent à s’extraire. Ainsi, chaque jour, 80 % des 15-24 ans et 68 % des 25-34 ans reconnaissent passer plus de temps que prévu sur les réseaux.

« On se rapproche de la définition d’une addiction, alerte le Dr Nicolas Prisse, président de la MILDECA. De fait, les plateformes ont bâti leur succès sur la captation de l’attention de l’utilisateur au détriment de sa santé : sommeil perturbé, troubles de l’attention, moral fragilisé, risques d’obésité sont des conséquences connues. »

Le baromètre révèle également l’impact considérable des influenceurs, principalement suivis sur TikTok, Snapchat et Instagram. Près des trois quarts des utilisateurs de réseaux sociaux consultent leurs contenus, dont 40 % régulièrement. Plus inquiétant, plus de la moitié des personnes présentant une santé mentale dégradée se disent influencées par ces contenus, tant dans leur mode de vie que dans leur façon de penser.

Une perte de contrôle généralisée face aux écrans

Au-delà des réseaux sociaux, c’est l’ensemble des activités numériques qui semble échapper au contrôle des utilisateurs. Entre 76 % et 94 % des répondants déclarent consacrer plus de temps que prévu aux écrans, selon les activités. Près d’un quart de ceux qui, quotidiennement, font des achats en ligne (28 %), jouent à des jeux vidéo (25 %) ou consomment des contenus sur les plateformes de streaming (23 %), y passent au moins trois heures par jour.

Ce sentiment de perte de contrôle s’étend même au cadre professionnel : 16 % des Français estiment ne pas parvenir à se déconnecter régulièrement de leurs outils de travail.

Tous ces phénomènes sont en hausse par rapport aux années précédentes. « Pour que le numérique reste un outil d’émancipation, il est urgent de mieux comprendre l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, à l’heure où de nombreux ados ressentent une ‘social media fatigue’ », conclut le Dr Prisse.

  • Source : Baromètre MILDECA - Enquête réalisée par Toluna Harris Interactive en ligne du 26 septembre au 2 octobre 2025. Échantillon de 2 074 personnes, représentatif des Français âgés de 15 ans et plus.

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

