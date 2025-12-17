Generic selectors
33 131 articles

Le chocolat noir pourrait nous aider à rester jeunes

17 décembre 2025

A l’approche des fêtes, voici une découverte qui tombe à pic pour tous les amoureux du chocolat noir. Une équipe du King's College de Londres vient de mettre en lumière un bienfait apporté par un composé naturel du cacao : la théobromine. Celle-ci pourrait nous aider à rester jeunes plus longtemps !

La théobromine est l’alcaloïde principal du cacao. Elle possède une activité proche de celle de la caféine. Mais ce sont surtout les propriétés antioxydantes de la plante qui suscitent le plus grand intérêt scientifique. Preuve supplémentaire avec ce travail britannique qui arrive à point nommé, à quelques jours de Noël.

Ces chercheurs de King’s college de Londres (Royaume-Uni) – dont les travaux ont été publiés dans la revue Aging – ont en effet comparé les niveaux de théobromine dans le sang de plus de 1 600 personnes avec leurs marqueurs biologiques de vieillissement, ces petites « signatures » sur notre ADN qui témoignent de notre âge véritable. Et le résultat est inattendu : les personnes présentant davantage de théobromine dans leur sang affichaient un âge biologique inférieur à leur âge réel. En d’autres termes, leur corps semblait plus jeune que ce qu’indiquaient leurs papiers d’identité !

« Notre étude met en évidence un lien entre un composant clé du chocolat noir et le fait de rester jeune plus longtemps, avance Jordana Bell, professeure d’épigénomique au King’s College et principale autrice de ce travail. Bien que nous ne préconisions pas une consommation accrue de chocolat noir, cette recherche peut nous aider à comprendre comment certains aliments du quotidien peuvent receler des clés pour une vie plus longue et en meilleure santé. »

La théobromine, l’ingrédient clé

C’est bien la théobromine qui semble être la star de cette découverte. Afin de vérifier si elle était bien l’élément clé, les scientifiques ont effectué d’autres tests, sur d’autres métabolites du cacao et du café.

La première expérience consistait à analyser les modifications chimiques de l’ADN afin d’estimer la vitesse de vieillissement. La seconde estimait la longueur des télomères, ces structures protectrices situées à l’extrémité des chromosomes et qui raccourcissent avec l’âge. Résultat, l’association avec un ralentissement du vieillissement s’est  effectivement révélée spécifique à cette molécule.

Si les mécanismes sous-jacents restent à étudier, « cette approche pourrait nous mener vers d’importantes avancées concernant le vieillissement et diverses maladies », s’enthousiasment les auteurs.

A noter : ce qui est bon pour l’Homme ne l’est pas nécessairement pour l’animal. Le chocolat peut ainsi être fatal pour un chien. En cause ? Encore la théobromine. Celle-ci peut s’accumuler dans son organisme et affecter le système nerveux central, la circulation, les voies respiratoires et les voies urinaires. Ainsi, 150 g de chocolat noir peuvent suffire à tuer un chien de 10 kg.

  • Source : King’s College London

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

