Les résolutions santé pour 2017 Une nouvelle année commence. L'équipe de Destination Santé vous la souhaite excellente. Mais surtout, en très bonne santé! Pour vous aider à conserver la forme physique et morale, voici quelques articles de conseils. A vous de les appliquer!......

Des fêtes de fin d'année réussies! Les cadeaux du Père-Noël, la bûche au chocolat et les réveillons en famille ou entre amis. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de bonheur, de plaisir et de convivialité. Toutefois, elles induisent quelques risques, souvent bénins mais parfois plus graves. Alors, comment s'amuser sans exa......

Le don d'organes pour sauver des vies En 10 ans, le nombre de patients en besoin d’une greffe a doublé en France. Aujourd’hui, 21 464 d'entre eux restent en attente. Pour sauver des vies, il est possible de faire don d'un ou plusieurs organes. Seuls les reins et les lobes pulmonaires et hépatiques peuvent l'être de son vivant. ......

L'automne, une saison pour se préparer à l'hiver L'automne est la belle saison pour les châtaignes, les champignons et les couleurs. Mais aussi pour les acariens - et donc les allergies - ainsi que les microbes qui profitent de la baisse (modérée cette année) des températures. De plus, l'automne est aussi le moment de réviser vos installatio......

Contre le cancer, recherche et prévention Du sein, de la prostate, de la peau ou encore du pancréas. Le cancer affecte tous les organes et peut encore aujourd'hui être mortel. Malgré les avancées médicales, la maladie continue de faire des ravages. La recherche est, avec la prévention, un des piliers de la lutte contre tous les cancer......

La rentrée, du bon pied Comme chaque année, septembre rime avec rentrée scolaire. Quel que soit son âge, cette période peut être difficile et stressante. Pour que, matériellement et psychologiquement, votre petit débute cette année dans les meilleures conditions, suivez nos conseils pratiques. En matière d'équipe......

Sous le soleil exactement L'été pointe enfin le bout de son nez avec les rayons du soleil et des températures en hausse. Comment profiter de la belle saison et des congés sans mettre votre santé en danger? Découvrez tous nos conseils dans ce dossier aux couleurs de l'été! Protection solaire, équipement, cosmétique,......

Ramadan, le jeûne en toute sécurité Cette année, le ramadan a commencé le lundi 6 juin. Cette tradition de la religion musulmane correspond au neuvième mois du calendrier hégirien. Pendant tout le mois, les musulmans ayant l'âge requis doivent s'abstenir de manger, boire, fumer et entretenir de relations sexuelles de l'aube au......

Prématurité : prendre soin des bébés fragiles Toute naissance survenant avant 37 semaines d’aménorrhée, soit 35 semaines de grossesse est considérée comme prématurée. L'enfant n'est pas toujours prêt à venir au monde et nécessite un soutien physique et aussi psychologique pour survivre. Souvent spontanée, elle peut aussi être indui......

Une nouvelle saison d'allergies... Comme chaque année, à l'arrivée du printemps, et parfois un peu plus tôt, pollens et graminées reviennent. Avec eux, les allergies respiratoires et de contact réapparaissent. Ceux qui en souffrent savent qu'il est difficile de vivre avec ce handicap. Des solutions existent, parmi lesquelles la......

Pour les sports d'hiver, préparation physique et conseils pratiques Vous avez prévu quelques jours à la montagne ? Quelle excellente idée! D'autant que la neige a enfin décidé de tomber sur les sommets. Pour réduire le risque d'accident et de blessure, pensez à vous préparer physiquement avant de dévaler les premières pistes. Même si vous êtes bon skieur......

Des fêtes de fin d'année pour petits et grands! Chaque année, le mois de décembre est synonyme de fêtes. Noël traditionnellement passé en famille, le réveillon du Nouvel An souvent célébré entre amis. La fête commence parfois dès le début du dernier mois de l'année pour les petits qui ouvrent chaque jour une case de leur calendrier d......

Canicule: comment supporter les grandes chaleurs Avec des températures dépassant parfois 35°C, les épisodes de chaleur voire de canicule induisent des risques pour la santé. Coup de chaleur, insolation, déshydratation... Afin d'éviter de subir ces désagrément qui peuvent être graves, voire fatals pour les plus fragiles, respectez quelque......

Ebola, une épidémie "incontrôlable"? Une flambée de fièvre hémorragique Ebola est apparue en mars 2014 en Guinée-Conakry. Depuis, ce virus n'a cessé de s'étendre pour faire de nouvelles victimes dans les pays limitrophe, le Libéria et la Sierra Leone. Retrouvez ci-dessous nos articles relatifs à cette épidémie. ......

Préparez-vous pour les beaux jours Les jours s'allongent, le soleil fait de plus fréquentes apparitions et votre humeur s'améliore. Pas de doute! Le printemps ne saurait tarder. Et après lui, l'été. La belle saison est synonyme de garde-robe légère, mais aussi de sorties plus régulières entre amis. Un restaurant par ci, un a......

Cancer: prévention, dépistage, traitements Le sein, le poumon, le colon ou encore la peau... Tous les organes peuvent être atteints par un cancer. Cette maladie dont l'incidence augmente depuis de nombreuses années en raison du vieillissement de la population. Malgré tout, grâce à la prévention, au dépistage précoce et à la reche......

Drogues: l'addiction aux substances Dures ou douces, les substances qui nourrissent les addictions de nombreux toxicomanes sont de véritables fléaux. Héroïne, cocaïne ou cannabis, mais aussi des médicaments comme l'oxycodone rendent accros de plus en plus de jeunes. Les adolescents étant en effet particulièrement fragiles. Dan......

Joyeuses fêtes de fin d'année! Noël en famille, le réveillon du Nouvel An entre amis. Le sapin, les décorations rouges et vertes, la bûche et le champagne. Les traditions sont particulièrement présentes pendant les fêtes de fin d'année. Pour le plaisir et le bonheur de tous. Entre gastronomie et convivialité, magie de No......

Le diabète, l'épidémie du XXIe siècle En constante augmentation dans le monde depuis des décennies, le diabète est une maladie favorisée par le mode de vie. Cette pathologie chronique retentit sur l'ensemble de l'organisme. Un suivi médical régulier ainsi qu'une hygiène de vie de qualité sont essentiels pour diminuer le risque de......

Pour une vie sexuelle épanouie Célibataire ou en couple, après la naissance d'un enfant ou passé la cinquantaine, hommes et femmes aspirent à une vie sexuelle heureuse et épanouie. Comment faire monter au 7e ciel votre partenaire? Désirer à nouveau? Ou encore relancer la flamme de votre couple? Nous vous proposons des cons......