8e vague de Covid-19 : le point sur les rappels de vaccin

La pandémie de Covid-19 semble encore loin d’être terminée. La preuve, en ce début d’automne, les chiffres des contaminations flambent. Notamment chez les jeunes. Une bonne raison de faire le point sur votre statut vaccinal.

La courbe des contaminations par le virus SARS-CoV-2 repart vers le haut depuis quelques jours. Plusieurs signes concordent : l’activité de dépistage est en « forte hausse » de 33% par rapport à la semaine précédente, selon la Drees, avec une cible particulière, les jeunes de moins de 16 ans, chez qui le nombre de tests a presque doublé (+97%). Mais aussi et surtout un taux d’incidence qui a fortement progressé. « Il était de 293 pour 100 000 habitants, soit une hausse de 57% la semaine dernière, par rapport aux 12% supplémentaires signalés la semaine précédente », indique Santé publique France.

Face à cette résurgence, toujours majoritairement composée de contaminations par Omicron, Santé publique France appelle à rétablir ou maintenir « le respect des mesures combinées afin de protéger les personnes fragiles ». En particulier à se faire vacciner ou effectuer son rappel vaccinal.

Les rappels de vaccins pour qui ?

Depuis le 20 septembre la stratégie vaccinale a évolué, en intégrant trois vaccins bivalents. Ceux-ci sont principalement destinés aux personnes de plus de 60 ans ainsi qu’aux adultes de moins de 60 ans à risque de forme grave de la maladie, et à l’entourage de ces personnes. Depuis le 20 juillet déjà un second rappel était recommandé à cette population ainsi qu’aux femmes enceintes.

Santé publique France incite donc toutes les personnes concernées à se faire vacciner. D’autant que les résultats ne sont pas au rendez-vous. « Au 19 septembre, seuls 34,2% des 60-79 ans et 47,8% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection) avaient reçu cette deuxième dose (de rappel, ndlr) », indique l’organisme publique.

Où faire mon rappel ?

Pour faire votre rappel, vous pouvez prendre rendez-vous dans un centre de vaccination. Pour cela vous pouvez appeler le 0 800 009 110 (appel et service gratuit). Mais il est aussi possible de vous rendre chez votre médecin traitant, chez votre médecin du travail, en pharmacie, en cabinet infirmier ou sage-femme, chez votre chirurgien-dentiste ou en laboratoire de biologie médicale.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin.

A noter : « en France, la vaccination contre la Covid-19 est recommandée pour tous à partir de 5 ans avec 2 doses, suivi d’un rappel vaccinal pour toutes les personnes de 12 ans et plus », détaille le site vaccination-info-service.fr.