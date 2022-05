Barbecue : le plaisir sans les risques

Avec les beaux jours ressortent les barbecues. Un moment convivial qui n’est pas pour autant dénué de risques. Au premier rang desquels les brûlures et les intoxications alimentaires. Pour ne pas en être victime, voici quelques conseils.

Les principaux dangers associés à l’utilisation d’un barbecue sont bien sûr liés aux brûlures. Et les premières victimes sont les enfants. Les brûlures – touchant le plus souvent le visage et les mains – sont souvent graves. La précaution évidente est donc d’interdire à tous les enfants d’approcher le barbecue ou de jouer à proximité.

Assurez-vous également de la stabilité de l’appareil. Installez-le sur une surface bien plane. Par ailleurs, n’utilisez jamais d’alcool ni d’essence pour allumer ou réactiver le feu ! Logique direz-vous ? Pas tant que cela au regard des dizaines de brûlures graves rapportées chaque année.

Attention aux intoxications alimentaires

Crues, les viandes rouges ou blanches peuvent par nature contenir des germes. Pour ne pas les consommer par mégarde à l’occasion d’un barbecue, ne déposez pas la viande cuite là où était déposée la viande crue ou marinée. Servez-la de préférence directement dans les assiettes.

De même, n’utilisez jamais les restes de marinades de viande dans une sauce à salade. Celle-ci étant crue, vous pourriez la contaminer avec les germes contenus dans la marinade.

Pensez à utiliser une planche pour découper poulet et autres morceaux de bœuf, et une seconde planche pour les autres aliments.

Comment cuire la viande ?

Si une viande cramoisie est vite immangeable, une viande pas assez cuite peu devenir délétère. Les volailles doivent toujours être consommées bien cuites à cœur, et ce pour éviter les maladies d’origine alimentaire. La couleur n’est pas un indicateur fiable. La viande peut brunir avant que toutes les bactéries ne soient tuées. Le mieux reste encore d’utiliser un thermomètre numérique pour aliments. Les morceaux de poulet ou encore de dinde sont considérés comme bien cuits à cœur, à partir de 77°C. Le porc, dès 71°C. Pour le bœuf, attendez 63°C pour qu’il soit saignant et 71°C pour qu’il soit à point et 77°C pour être bien cuit.