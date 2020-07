Cet été, mettez vos intestins au repos

L'été est pour beaucoup d'entre nous l'occasion de déguster fruits et légumes de saison dans leur plus simple expression : crus. Mais celles et ceux qui souffrent de troubles digestifs pourraient voir ces désagréments augmenter. On vous donne quelques astuces pour les éviter, et profiter !

Si vos intestins vous font souffrir, mettez-les quelques jours en vacances. Pas facile en effet l’été de faire l’impasse sur les beaux fruits de saison. Mais attention, riches en fibres, ils peuvent irriter vos intestins. Pour cela, il vous suffit de les manger sous forme de jus dilués, non acides, non gazeux. Evitez en revanche les jus de pruneaux et de pommes. Suivez la même règle pour les légumes, préférez ceux qui sont les moins pourvus en fibres, comme la carotte, les endives, les épinards, les concombres… Tous devront être consommés cuits. Au niveau des viandes et des poissons, évitez de les consommer crus. Choisissez aussi des produits carnés maigres comme le poulet ou la dinde.

Pour la santé de vos intestins, bougez !

Bien entendu et tant que vous ressentez des symptômes, évitez de boire de l’alcool. Mettez-vous au régime eau plate, thé, et tisane. Pour le café, c’est autorisé, à condition qu’il soit léger.

Mais attention, choisir soigneusement ce que l’on met dans son assiette n’est pas toujours suffisant pour se débarrasser des troubles intestinaux. Il est tout aussi important de reconsidérer son comportement alimentaire et son mode de vie. Dans un premier temps, mastiquer soigneusement chaque bouchée. Les aliments doivent en effet être broyés et restés suffisamment de temps dans la bouche pour que la salive entre en action. Elle joue un rôle capital au niveau de la digestion, repoussant ainsi le risque de fermentation et donc de ballonnements douloureux.

N’oubliez pas de garder le dos bien droit à table. Evitez le canapé et l’assiette sur la table basse qui imposent une position peu compatible avec une digestion sereine. Enfin, en cette période estivale, profitez-en pour vous bouger. Une activité physique régulière et douce offre à votre organisme un moment de bien-être indispensable. Il chassera le stress accumulé toute l’année. Lequel retentit immanquablement sur nos intestins.