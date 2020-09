Les adultes aussi ont droit à leur goûter

Symbole de l’enfance, le goûter est aussi une affaire d’adultes. Ne serait-ce que pour éviter les grignotages intempestifs ou de se jeter « comme un mort de faim » sur le dîner.

Le goûter participe du bon équilibre alimentaire de nos enfants. Ils en ont besoin car leur organisme tient difficilement des heures sans recharge d’énergie. Pour les adultes, c’est autre chose. Le « 4 heures est davantage une habitude tenue de l’enfance, plutôt qu’un réel besoin physiologique. Mais il peut aussi vous aider à tenir jusqu’au soir et éviter de vos jeter sur les biscuits apéro une fois arrivé à la maison.

Les bons aliments

Le goûter est davantage une collation et non un vrai repas. Privilégiez les féculents et les sucres complexes. Un peu de pain complet avec du chocolat noir par exemple. En fait, évitez gâteaux et autres barres sucrées. Il est également très important de s’hydrater, en prenant garde de ne pas consommer trop d’excitants comme le café ou le thé bien entendu. Le goûter doit enfin nous permettre de parfaire notre consommation quotidienne de fruits. La banane par exemple s’avère idéale pour patienter jusqu’au dîner. Il en va de même pour les fruits secs, qui sont une excellente source d’énergie sous un faible volume, et dans des conditions de conservation facile.