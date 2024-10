Migraine chronique : une maladie souvent non reconnue et douloureuse

La migraine chronique est une maladie qui peut impliquer des douleurs importantes. On parle de migraine chronique notamment quand les céphalées persistent plus de 15 jours par mois depuis au moins 3 mois. Comment la reconnaître ? Quelles en sont les conséquences sur la vie quotidienne ? Comment aider les personnes qui en souffrent à mieux vivre avec cette douleur si souvent insupportable ? Voici des éléments de réponse à l’occasion de la Journée mondiale de la douleur qui se tient ce 21 octobre.

Migraine, une maladie douloureuse

En France, environ 11 millions de personnes souffrent de migraine. Parmi eux, près de 870 000 présentent une migraine chronique (1,7% de la population française). « La migraine est une maladie neurologique qui se caractérise par des crises », explique le Dr Solène de Gaalon, neurologue au CHU de Nantes et secrétaire de la Société Française d’Études des Migraines et Céphalées. « Ces crises provoquent principalement des maux de tête, mais pas uniquement. Elles s’accompagnent souvent de sensibilités à la lumière et au bruit, de symptômes digestifs comme des nausées et vomissements, et parfois de troubles de la concentration, de la fatigue et de l’humeur. Entre les crises, les patients se sentent généralement bien et ne présentent pas de symptômes particuliers. » Dans la migraine chronique, les crises sont très fréquentes et il peut exister un fond douloureux permanent même entre les crises.

Une population très féminine

Selon le Dr de Gaalon, « la prévalence de la migraine est plus élevée chez les femmes, avec une surreprésentation qui apparait dès l’adolescence. L’incidence la plus importante est chez l’adulte jeune, donc entre 30 et 40 ans. Les crises ont tendance à diminuer, notamment après la ménopause chez la femme. La migraine est plus rare chez les adultes après 60 ans. »

Du côté de la prise en charge, notre spécialiste estime que « le médecin généraliste est en mesure de diagnostiquer et de traiter la majorité des cas. Si la situation est plus complexe, le patient peut être orienté vers un neurologue. Pour les migraines sévères et résistantes, des centres spécialisés avec des neurologues et des médecins de la douleur peuvent prendre le relais. Au CHU de Nantes, par exemple, des consultations spécialisées pour les migraines sont disponibles dans le service de neurologie et au centre antidouleur. »

Migraine et douleur impactent la qualité de vie

D’après le Dr de Gaalon la migraine chronique « est définie comme une céphalée survenant au moins 15 jours par mois depuis plus de 3 mois, ayant les caractéristiques d’une céphalée migraineuse au moins 8 jours par mois. » Son impact sur la vie quotidienne n’est pas assez reconnu. Et pourtant la maladie détériore de manière importante la qualité de vie des patients tant au niveau personnel que professionnel.

Cette migraine chronique « est extrêmement invalidante. Les patients évitent de sortir, de manger trop gras, à des horaires décalés, de se coucher tard, de voir trop de monde, d’être dans le bruit, dans la lumière… Cela retentit également sur la vie professionnelle, en lien avec des arrêts de travail et des difficultés à être productif. Ainsi la migraine peut entraîner des syndromes anxieux et dépressifs, limiter les activités sociales et professionnelles, et nécessite une prise en charge spécifique. »

Malheureusement la migraine est trop souvent banalisée dans notre pays. A cela plusieurs raisons, « notamment des facteurs culturels et un manque de compréhension de la maladie. Les migraines sont souvent confondues avec des maux de tête ordinaires, et certains patients pensent qu’il n’y a rien à faire. Il y a un certain nombre de femmes en particulier qui pensent que c’est normal d’avoir ces maux de tête lorsque l’on est une femme, par exemple lorsqu’elles ont leurs règles. Il est essentiel de sensibiliser à la gravité de la migraine et de former les professionnels de santé à cette problématique. Et notamment les pharmaciens. » En effet, avec une prise en charge adaptée assurée par des professionnels de santé, l’impact sur la vie du patient peut être diminué.

Le soutien d’une association de patients

Partager son vécu avec d’autres patients peut permettre de sortir de l’isolement et de se sentir mieux compris. L’association La Voix des Migraineux offre une oreille attentive à tous les patients migraineux pour les aider à mieux vivre avec leur maladie.

« L’objectif de l’association est de venir en aide aux patients migraineux et à leurs proches et cette mission s’organise en 4 axes. » commente Sabine Debremaeker, Présidente de l’association. « Tout d’abord le soutien, à travers nos réseaux sociaux et nos messageries. Ensuite l’information, grâce aux contenus que nous publions et que nous mettons à jour sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et nos campagnes dans les médias. Nous sommes également à l’initiative du Sommet Francophone de la migraine qui est un événement majeur et international. Aussi, nous travaillons à la sensibilisation à la condition de la migraine, à ses symptômes qui vont au-delà de la douleur, à son impact sur la vie pour casser les idées reçues qui y sont liées. Le but final est la reconnaissance du handicap que représente la migraine et l’accès à une meilleure prise en charge. » Pour en savoir plus, https://www.lavoixdesmigraineux.fr/.

Un site pour comprendre sa migraine

Sur le site https://www.stopmigraine.fr/ , de nombreuses ressources sont disponibles pour aider les patients dans la compréhension de leur maladie. Le site internet apporte des informations sur la maladie et propose notamment un outil pour découvrir l’impact de la migraine sur la vie quotidienne ainsi que des témoignages de patients atteints de migraine et de migraine chronique.

Des professionnels de santé s’engagent

La Société Française d’Études Migraines et Céphalées (SFEMC) est la société savante des maux de tête. Son but est de promouvoir et de coordonner le soin des patients, l’enseignement et la recherche dans le domaine des migraines et céphalées. Pour en savoir plus, https://sfemc.fr/ .