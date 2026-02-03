Accueil » Santé Publique » 3 millions de vapoteurs en France : quels risques pour leur santé ?
Le vapotage est désormais bien ancré dans les habitudes des Français : plus de 3 millions d’adultes vapotent chaque jour, soit plus de 6 % de ce groupe de population, selon le dernier baromètre de Santé publique France. Et cette pratique s’inscrit dans la durée : 59 % des vapoteurs adultes utilisent la cigarette électronique depuis plus de 2 ans.
Le vapotage repose sur le chauffage d’un liquide sans combustion. Cependant, cette absence de combustion n’exclut pas l’exposition du vapoteur à des substances toxiques. Compte tenu de la forte croissance de cet usage, l’Anses a engagé une évaluation des risques sanitaires liés au vapotage (analyse de la littérature scientifique, des enquêtes sur les pratiques de vapotage en France…).
Ainsi, l’expertise révèle plusieurs motifs d’inquiétude :
L’une des découvertes importantes de cette expertise concerne les substances émises lors du vapotage. L’Anses a évalué les risques liés à plusieurs aldéhydes (acétaldéhyde, acroléine, formaldéhyde, furfural, glyoxal, propionaldéhyde) – des composés reconnus pour leur toxicité et leur potentiel cancérogène. Selon l’agence sanitaire, « l’absence de combustion n’empêche pas la présence d’aldéhydes dans les émissions du vapotage, et l’inhalation de ces substances présente un risque sanitaire pour le vapoteur ».
Face à ces résultats, l’Anses formule des recommandations claires :
Source : Anses
