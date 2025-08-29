Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 755 articles

Activité physique pour les bébés : votre tout-petit bouge-t-il assez ?

29 août 2025

Comme c’est le cas pour les adolescents et les adultes, il existe également des recommandations en matière d’activité physique pour les tout-petits. Ainsi, les 1-4 ans devraient pratiquer au moins trois heures par jour ! Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est formelle : « L’enfant de 1 à 4 ans devrait consacrer au moins 180 minutes à différents types d’activité physique d’intensités diverses, notamment d’intensité modérée à forte, tout au long de la journée ; davantage, c’est mieux ».

Qu’il s’amuse ! 

Rassurez-vous, inutile pour autant de l’inscrire tout de suite dans un club de sport ! Le plus souvent, bébé gagnera ce cap des trois heures sans même s’en rendre compte. En gigotant, en se déplaçant, en se retournant, il pousse sur ses bras et appuie sur ses jambes, tout en soufflant, comme un vrai sportif ! L’enjeu pour les parents étant de favoriser ce mouvement, tout simplement en jouant avec lui ou en lui fournissant de quoi s’occuper.

Qu’il bouge ! 

En revanche, l’ennemi reste la sédentarité. A ce titre, l’OMS préconise que le petit ne doit pas « rester attaché pendant plus d’une heure à la fois (par exemple dans un landau ou une poussette, sur une chaise haute, ou encore sur le dos d’un aidant) ».

Les bienfaits de la baby-gym… 

Sachez toutefois que de nombreuses associations affiliées à la Fédération française de gymnastique (FFGym) proposent la baby-gym, dès l’âge de 15 mois, et jusqu’à 5 ans. Toujours dans un format très ludique bien sûr, avec par exemple des circuits sur tapis, avec tunnels, poutres et autres obstacles à franchir… Le tout sur des espaces parfaitement adaptés et sécurisés. Idéal donc pour apprendre à se déplacer et se dépenser mais aussi pour contribuer au développement général de l’enfant sur tous les plans : moteur, affectif, cognitif.  Le cas échéant avec les parents puisque, bien souvent, ces derniers peuvent participer aux activités.

… et des bébé-nageurs 

Les parents sont également mis à contribution dans une autre activité ouverte aux tout-petits, dès l’âge de 4 mois : les bébés-nageurs. Voilà une activité excellente pour développer sa confiance et sa motricité. Sans oublier son éveil sensoriel, contact avec l’eau oblige. Pour les informations, rendez-vous à l’accueil de la piscine la plus proche de chez vous.

  • Source : OMS, FFGym, CAF, sites consultés le 27 août 2025

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Activité physique pour les bébés : votre tout-petit bouge-t-il assez ?
Lire la suite
Le Covid-19 fait vieillir les vaisseaux sanguins, en particulier chez les femmes
Lire la suite
Aliments ultra-transformés : dangereux… même sans excès
Lire la suite
Prévention de la bronchiolite : ce qui change au 1er septembre pour les nourrissons et femmes enceintes
Lire la suite
Acné : l’Agence européenne du médicament approuve un traitement novateur pour les adolescents
Lire la suite
Première mondiale : après une greffe, un poumon de porc fonctionne 9 jours dans un corps humain
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils