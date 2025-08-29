Activité physique pour les bébés : votre tout-petit bouge-t-il assez ?

Comme c’est le cas pour les adolescents et les adultes, il existe également des recommandations en matière d’activité physique pour les tout-petits. Ainsi, les 1-4 ans devraient pratiquer au moins trois heures par jour ! Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est formelle : « L’enfant de 1 à 4 ans devrait consacrer au moins 180 minutes à différents types d’activité physique d’intensités diverses, notamment d’intensité modérée à forte, tout au long de la journée ; davantage, c’est mieux ».

Qu’il s’amuse !

Rassurez-vous, inutile pour autant de l’inscrire tout de suite dans un club de sport ! Le plus souvent, bébé gagnera ce cap des trois heures sans même s’en rendre compte. En gigotant, en se déplaçant, en se retournant, il pousse sur ses bras et appuie sur ses jambes, tout en soufflant, comme un vrai sportif ! L’enjeu pour les parents étant de favoriser ce mouvement, tout simplement en jouant avec lui ou en lui fournissant de quoi s’occuper.

Qu’il bouge !

En revanche, l’ennemi reste la sédentarité. A ce titre, l’OMS préconise que le petit ne doit pas « rester attaché pendant plus d’une heure à la fois (par exemple dans un landau ou une poussette, sur une chaise haute, ou encore sur le dos d’un aidant) ».

Les bienfaits de la baby-gym…

Sachez toutefois que de nombreuses associations affiliées à la Fédération française de gymnastique (FFGym) proposent la baby-gym, dès l’âge de 15 mois, et jusqu’à 5 ans. Toujours dans un format très ludique bien sûr, avec par exemple des circuits sur tapis, avec tunnels, poutres et autres obstacles à franchir… Le tout sur des espaces parfaitement adaptés et sécurisés. Idéal donc pour apprendre à se déplacer et se dépenser mais aussi pour contribuer au développement général de l’enfant sur tous les plans : moteur, affectif, cognitif. Le cas échéant avec les parents puisque, bien souvent, ces derniers peuvent participer aux activités.

… et des bébé-nageurs

Les parents sont également mis à contribution dans une autre activité ouverte aux tout-petits, dès l’âge de 4 mois : les bébés-nageurs. Voilà une activité excellente pour développer sa confiance et sa motricité. Sans oublier son éveil sensoriel, contact avec l’eau oblige. Pour les informations, rendez-vous à l’accueil de la piscine la plus proche de chez vous.