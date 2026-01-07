Ce type de vaisselle pourrait être toxique pour votre santé

Le rétro connaît un véritable engouement ces dernières années et l’art de la table ne fait pas exception. Faïences et porcelaines reviennent en force. Mais ce qui semble être une tendance déco cache un danger insoupçonné. Selon 60 Millions de consommateurs, ces pièces peuvent contenir des niveaux inquiétants de métaux toxiques.

Brocantes, vide greniers… le marché du vintage ne connaît pas la crise. Mais méfiez-vous avant d’acheter ce lot d’assiettes. Elle pourrait bien être contaminée par des métaux lourds.

« Une centaine d’échantillons de vaisselle nous sont envoyés chaque année pour analyse, expliquent sur le site de 60 Millions de consommateurs, Éric Swanet, ingénieur chimiste et spécialiste en émaux alimentaires, et sa femme Joëlle Swanet, professeure de technologie céramique. Nous ne prétendons pas que toutes les pièces anciennes sont problématiques, mais une bonne partie le sont. »

Le risque concerne principalement la vaisselle fabriquée entre le début du XXe siècle et 1950. À cette époque, la cuisson à basse température de la faïence nécessitait l’utilisation de métaux lourds dans les émaux pour obtenir de belles couleurs vives et durables.

Des métaux toxiques qui migrent dans vos aliments

Parmi les substances préoccupantes, on trouve le cadmium, reconnu comme cancérogène et toxique pour la reproduction, particulièrement présent dans les émaux de couleur rouge-orangé. Mais c’est surtout le plomb qui a été massivement utilisé pour obtenir des couleurs éclatantes à basse température.

« Contrairement à d’autres métaux, le plomb ne s’épuise pas : tant que l’émail est présent, il peut migrer dans les aliments », alertent les spécialistes. Un point crucial à comprendre : l’état de la vaisselle, qu’elle soit ébréchée, fêlée ou en parfait état, ne change rien au phénomène de migration. Les experts affirment avoir suivi plusieurs cas d’intoxications sévères au plomb liées à l’utilisation régulière de céramiques anciennes.

Certaines marques particulièrement concernées

Les experts pointent notamment la marque belge Bosch, bien connue des chineurs et brocanteurs, dont les « cahiers de laboratoire » les ont « effarés » par les niveaux de substances toxiques utilisées. Mais de nombreuses autres marques de cette période sont concernées.

Comment profiter de votre vaisselle vintage ?

Face à ces révélations, que faire de ces pièces héritées ou dénichées en brocante ? Les recommandations des experts sont claires :

évitez d’utiliser cette vaisselle au quotidien pour servir des aliments ;

méfiez-vous particulièrement des aliments acides (tomates, citron, vinaigre…) qui favorisent la migration des métaux lourds ;

si vous tenez à les utiliser, limitez-vous à des usages sans contact prolongé avec la nourriture : « vous pouvez à la rigueur utiliser pour y déposer des fruits que vous allez éplucher », suggèrent les experts.