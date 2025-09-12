Bouger contre le diabète : une marche à suivre

Bouger pour mieux vivre avec son diabète : c’est l’objectif de "Diabète ça marche !", un nouveau programme lancé depuis avril 2025 dans six grandes villes françaises. L’idée : proposer des marches gratuites, accessibles à tous, pour intégrer l’activité physique dans le quotidien des personnes vivant avec un diabète de type 2.

L’activité physique, un allié santé

Nous savons tous que la sédentarité est nocive. Pourtant, il est parfois difficile de trouver le temps – ou la motivation – de bouger chaque jour. Entre les injonctions contradictoires (“10 000 pas par jour”, “7500 suffisent”, “150 minutes d’endurance” ou “300 minutes d’activité modérée”), difficile de s’y retrouver.

Heureusement, la science est claire : il n’est pas nécessaire de faire des exploits. Construire progressivement une routine individuelle et gratifiante est la clé. Douze minutes d’activité physique quotidienne suffiraient déjà à améliorer le métabolisme, selon une étude parue dans Circulation.

Le diabète : bouger pour mieux équilibrer

Pour les personnes vivant avec un diabète de type 2 – qui représente plus de 90 % des cas de diabète – l’activité physique est un véritable traitement. Elle mobilise les muscles, grands consommateurs de glucose, améliore l’équilibre glycémique et réduit les risques cardiovasculaires. La Société Francophone du Diabète recommande ainsi une pratique régulière, adaptée aux capacités de chacun. Et depuis 2017, le sport peut même être prescrit sur ordonnance pour les patients souffrant d’affections de longue durée.

« Diabète ça marche ! » : un programme pour avancer ensemble

C’est pour rendre l’activité physique accessible et conviviale que le programme “Diabète ça marche !” a vu le jour. Cette initiative collective regroupe des associations de patients et des professionnels de santé (médecins, pharmaciens et infirmier(e)s) et le soutien institutionnel d’Abbott. Ainsi des marches seront-elles organisées à :

Paris le 13 septembre et le 18 octobre au parc Montsouris

Lille le 13 septembre et le 9 novembre au Parc de la Citadelle – Monument aux Pigeons

Strasbourg le 13 septembre et le 11 octobre au Jardin des Deux Rives

Nantes le 28 septembre et le 26 octobre au Parc du Crapa

Nice le 20 septembre, 18 octobre, 8 quai des Etats-Unis

Bordeaux le 27 septembre et le 25 octobre Forêt du Bourgailh 29 novembre

La régularité avant l’intensité

Inutile de s’épuiser deux heures le week-end pour se donner bonne conscience. Mieux vaut bouger un peu chaque jour. Marchez pour aller au travail, faire vos courses, promenez votre chien, découvrez un parc inconnu… Tous les prétextes sont bons ! Et si la marche n’est pas votre tasse de thé, le vélo, le stretching, ou même quelques postures de yoga font aussi des merveilles. Ce qui compte : l’assiduité et le plaisir. Plus l’intensité est modérée, plus la part des lipides consommés augmente. La douceur a donc du bon !

Le plaisir avant tout

La clé d’une activité physique durable, c’est de prendre du plaisir. Prendre du temps pour soi, ressentir son corps, progresser, découvrir de nouvelles sensations… Tout doit partir d’une envie, jamais d’une contrainte.

Voici quelques conseils pour cultiver le plaisir :

Choisissez une activité qui vous plaît vraiment.

Formez un groupe pour vous motiver ensemble.

Fixez-vous des objectifs atteignables et célébrez vos progrès.

Planifiez vos séances dans votre agenda.

Écoutez votre playlist préférée pendant l’effort : double dose de motivation !

Et surtout… soyez fier(e) de vous !

Chaque pas est une victoire sur l’inertie. Chaque effort compte. En deux mois seulement, votre nouvelle habitude peut devenir une seconde nature. Bouger, partager, se faire plaisir : voilà la véritable marche à suivre pour mieux vivre avec son diabète !

Pour plus d’informations : https://www.freestyle.abbott/fr-fr/vivre-avec-un-diabete/diabete-ca-marche.html

Et via le QR Code DIABÈTE ÇA MARCHE !