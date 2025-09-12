Bouger contre le diabète : une marche à suivre

Nous savons tous que la sédentarité est nocive. Pourtant, il est parfois difficile de trouver le temps – ou la motivation – de bouger chaque jour. Entre les injonctions contradictoires (“10 000 pas par jour”, “7500 suffisent”, “150 minutes d’endurance” ou “300 minutes d’activité modérée”), difficile de s’y retrouver.
Heureusement, la science est claire : il n’est pas nécessaire de faire des exploits. Construire progressivement une routine individuelle et gratifiante est la clé. Douze minutes d’activité physique quotidienne suffiraient déjà à améliorer le métabolisme, selon une étude parue dans Circulation.
Pour les personnes vivant avec un diabète de type 2 – qui représente plus de 90 % des cas de diabète – l’activité physique est un véritable traitement. Elle mobilise les muscles, grands consommateurs de glucose, améliore l’équilibre glycémique et réduit les risques cardiovasculaires. La Société Francophone du Diabète recommande ainsi une pratique régulière, adaptée aux capacités de chacun. Et depuis 2017, le sport peut même être prescrit sur ordonnance pour les patients souffrant d’affections de longue durée.
C’est pour rendre l’activité physique accessible et conviviale que le programme “Diabète ça marche !” a vu le jour. Cette initiative collective regroupe des associations de patients et des professionnels de santé (médecins, pharmaciens et infirmier(e)s) et le soutien institutionnel d’Abbott. Ainsi des marches seront-elles organisées à :
Inutile de s’épuiser deux heures le week-end pour se donner bonne conscience. Mieux vaut bouger un peu chaque jour. Marchez pour aller au travail, faire vos courses, promenez votre chien, découvrez un parc inconnu… Tous les prétextes sont bons ! Et si la marche n’est pas votre tasse de thé, le vélo, le stretching, ou même quelques postures de yoga font aussi des merveilles. Ce qui compte : l’assiduité et le plaisir. Plus l’intensité est modérée, plus la part des lipides consommés augmente. La douceur a donc du bon !
La clé d’une activité physique durable, c’est de prendre du plaisir. Prendre du temps pour soi, ressentir son corps, progresser, découvrir de nouvelles sensations… Tout doit partir d’une envie, jamais d’une contrainte.
Voici quelques conseils pour cultiver le plaisir :
Chaque pas est une victoire sur l’inertie. Chaque effort compte. En deux mois seulement, votre nouvelle habitude peut devenir une seconde nature. Bouger, partager, se faire plaisir : voilà la véritable marche à suivre pour mieux vivre avec son diabète !
Pour plus d’informations : https://www.freestyle.abbott/fr-fr/vivre-avec-un-diabete/diabete-ca-marche.html
Et via le QR Code DIABÈTE ÇA MARCHE !
Source : Abbott
Ecrit par : Emmanuel Ducreuzet – Edité par : Vincent Roche