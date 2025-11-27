Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 067 articles

Ces 4 allergies qui empoisonnent la vie sexuelle !

27 novembre 2025

Méconnus, ignorés ou encore tournés en dérision, les cas de manifestations allergiques lors des rapports sexuels exercent un impact potentiellement important sur la qualité de vie, sexuelle en premier lieu…  

On connaît les allergies alimentaires ou encore respiratoires. Mais certaines sont plus méconnues, comme celles relatives à la vie sexuelle. Elles peuvent concerner :

  • Le liquide séminal: le phénomène porte le nom d’hypersensibilité au liquide séminal (HSLS). L’allergie au sperme – puisque c’est de cela dont il s’agit – semble aussi rare que sous-diagnostiquée. « L’allergène principal est l’antigène prostatique spécifique (PSA), mais d’autres glycoprotéines sont probablement impliquées », rapportaient des médecins suisses dans une publication de 2017. Avec des réactions qui se manifestent le plus souvent sous forme d’urticaire qui peut être généralisée, en présence également d’une inflammation de la vulve et du vagin récurrente ou chronique ou de douleurs pelviennes non infectieuses. Pour éviter toute exposition, dans les cas le plus sévères, le port du préservatif peut être préconisé ;
  • Le latex, c’est-à-dire le caoutchouc naturel, constituant des… préservatifs ! Cette allergie se manifeste très rapidement après le contact entre le latex et la peau. Et ce, de différentes manières et avec un degré de gravité très variable, allant de la simple démangeaison locale jusqu’au choc allergique avec chute de tension. Le conseil ? Se tourner vers des préservatifs sans latex, en polyuréthane. Par ailleurs, sachez que bien souvent, ce type d’allergie est associé à une hypersensibilité à certains fruits et légumes comme les bananes, les avocats ou les kiwis.

Au-delà, les allergènes peuvent aussi se cacher dans d’autres types de produits intimes :

  • Des lubrifiants : ils renferment des conservateurs et des parfums, susceptibles de contenir des substances allergisantes ou irritantes ;
  • Des spermicides : ces substances – sous forme de gel, crème…- à visée contraceptive peuvent également contenir des allergènes, dont la glycérine.

Quels conseils ? 

En présence de symptômes (irritations, urticaire…) susceptibles d’évoquer une allergie, il est préconisé de contacter son médecin traitant. Lequel pourra orienter vers un bilan allergologique afin de mettre le doigt sur le ou les allergènes en cause. Une désensibilisation peut éventuellement être proposée. Si le résultat n’est pas probant, l’enjeu reste d’exclure l’allergène, ce qui peut passer selon les cas, par une modification des comportements sexuels.

  • Source : Revue Française d'Allergologie. Volume 49, Issue 7, November 2009, Pages 528-533 - Caminati M, Giorgis V, Palterer B, Racca F, Salvottini C, Rossi O. Allergy and Sexual Behaviours: an Update. Clin Rev Allergy Immunol. 2019 Jun;56(3):269-277. -

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

Santé des yeux : comment le tabac aggrave des nombreuses maladies
Lire la suite
Grossesse extra-utérine : quel est ce stérilet qui accroît le risque ?
Lire la suite
60 % des 15-24 ans jugent les réseaux sociaux nocifs… mais n’arrivent pas à s’en passer !
Lire la suite
VIH : des diagnostics encore trop tardifs en Europe
Lire la suite
Pénicilline : une allergie confirmée dans seulement 10 % des cas
Lire la suite
Ces 4 allergies qui empoisonnent la vie sexuelle !
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fertilité : tout ce que vous devez savoir sur l’autoconservation des ovocytes

SUIVANTE

Infertilité : qu’est-ce que la médecine de la reproduction ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils