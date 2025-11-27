Ces 4 allergies qui empoisonnent la vie sexuelle !

On connaît les allergies alimentaires ou encore respiratoires. Mais certaines sont plus méconnues, comme celles relatives à la vie sexuelle. Elles peuvent concerner :
Au-delà, les allergènes peuvent aussi se cacher dans d’autres types de produits intimes :
En présence de symptômes (irritations, urticaire…) susceptibles d’évoquer une allergie, il est préconisé de contacter son médecin traitant. Lequel pourra orienter vers un bilan allergologique afin de mettre le doigt sur le ou les allergènes en cause. Une désensibilisation peut éventuellement être proposée. Si le résultat n’est pas probant, l’enjeu reste d’exclure l’allergène, ce qui peut passer selon les cas, par une modification des comportements sexuels.
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
