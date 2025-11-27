Ces 4 allergies qui empoisonnent la vie sexuelle !

Méconnus, ignorés ou encore tournés en dérision, les cas de manifestations allergiques lors des rapports sexuels exercent un impact potentiellement important sur la qualité de vie, sexuelle en premier lieu…

On connaît les allergies alimentaires ou encore respiratoires. Mais certaines sont plus méconnues, comme celles relatives à la vie sexuelle. Elles peuvent concerner :

Le liquide séminal: le phénomène porte le nom d’hypersensibilité au liquide séminal (HSLS). L’allergie au sperme – puisque c’est de cela dont il s’agit – semble aussi rare que sous-diagnostiquée. « L’allergène principal est l’antigène prostatique spécifique (PSA), mais d’autres glycoprotéines sont probablement impliquées », rapportaient des médecins suisses dans une publication de 2017. Avec des réactions qui se manifestent le plus souvent sous forme d’urticaire qui peut être généralisée, en présence également d’une inflammation de la vulve et du vagin récurrente ou chronique ou de douleurs pelviennes non infectieuses. Pour éviter toute exposition, dans les cas le plus sévères, le port du préservatif peut être préconisé ;

Le latex, c’est-à-dire le caoutchouc naturel, constituant des… préservatifs ! Cette allergie se manifeste très rapidement après le contact entre le latex et la peau. Et ce, de différentes manières et avec un degré de gravité très variable, allant de la simple démangeaison locale jusqu’au choc allergique avec chute de tension. Le conseil ? Se tourner vers des préservatifs sans latex, en polyuréthane. Par ailleurs, sachez que bien souvent, ce type d’allergie est associé à une hypersensibilité à certains fruits et légumes comme les bananes, les avocats ou les kiwis.

Au-delà, les allergènes peuvent aussi se cacher dans d’autres types de produits intimes :

Des lubrifiants : ils renferment des conservateurs et des parfums, susceptibles de contenir des substances allergisantes ou irritantes ;

: ils renferment des conservateurs et des parfums, susceptibles de contenir des substances allergisantes ou irritantes ; Des spermicides : ces substances – sous forme de gel, crème…- à visée contraceptive peuvent également contenir des allergènes, dont la glycérine.

Quels conseils ?

En présence de symptômes (irritations, urticaire…) susceptibles d’évoquer une allergie, il est préconisé de contacter son médecin traitant. Lequel pourra orienter vers un bilan allergologique afin de mettre le doigt sur le ou les allergènes en cause. Une désensibilisation peut éventuellement être proposée. Si le résultat n’est pas probant, l’enjeu reste d’exclure l’allergène, ce qui peut passer selon les cas, par une modification des comportements sexuels.