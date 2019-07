Votre enfant a la diarrhée ? Inutile de vous précipiter vers les médicaments anti-diarrhéiques. La meilleure façon de prévenir le risque de déshydratation réside dans l’utilisation des solutés de réhydratation orale.

Les virus intestinaux sont fréquents, même en été. Et ils n’épargnent pas les plus jeunes. Alors si votre petit se met à avoir la diarrhée, son mal a probablement une origine virale. En effet, « en France une vaste majorité des diarrhées infectieuses est d’origine virale », indique l’Agence nationale du médicament (ANSM). Et « la plupart d’entre elles guérissent sans traitement médicamenteux ».

En revanche, s’il souffre d’une diarrhée sévère et prolongée, un enfant, surtout en bas âge est exposé à un risque de déshydratation. C’est pourquoi « la prise en charge repose sur l’administration de solutés de réhydratation orale », rappelle l’ANSM. « Les boissons énergétiques, les sodas, les jus de fruits et les boissons similaires ne répondent pas à ces critères et ne doivent pas être utilisés », précise le manuel MSD.

Les antidiarrhéiques de leur côté ne sont pas recommandés chez le nourrisson et le jeune enfant. Tout comme les anti-infectieux intestinaux comme le nifuroxazide (Ercefuryl et ses génériques). L’ANSM vient d’ailleurs d’annoncer que celui-ci ne devra désormais plus être utilisé pour les moins de 18 ans en raison d’effets indésirables graves parmi lesquels des réactions allergiques potentiellement fatales. De plus, ce médicament ne sera plus délivré que sur prescription médicale.

Pour autant, une diarrhée sévère peut nécessiter l’hospitalisation de l’enfant pour être réhydraté grâce à une sonde introduite par le nez et placée dans l’estomac (sonde nasogastrique) ou par perfusion. En cas de doute, consultez votre médecin.

A noter : La diarrhée est la deuxième cause de mortalité chez l’enfant de moins de 5 ans. Elle provoque le décès de plus de 500 000 d’entre eux chaque année.