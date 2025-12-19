Disparue depuis des décennies, la lèpre de retour en Europe ?

La Roumanie vient de signaler ses premiers cas de lèpre en plus de 40 ans, relançant les interrogations sur le retour potentiel de cette maladie ancestrale sur le continent européen. Faut-il s’en inquiéter ?

Les autorités sanitaires roumaines ont récemment confirmé deux cas de lèpre chez des masseuses travaillant dans un spa de Cluj, une ville du nord-ouest du pays. Ces deux patientes, des ressortissantes indonésiennes âgées de 21 et 25 ans, sont actuellement sous traitement médical. Deux autres personnes sont en cours d’évaluation.

Selon le ministre roumain de la Santé, Alexandru Rogobete, l’une des patientes avait récemment séjourné en Asie pendant un mois, auprès de sa mère également atteinte de la lèpre et hospitalisée.

Ce qui rend cette situation particulièrement notable est que le dernier cas confirmé de lèpre en Roumanie remontait à 44 ans, selon le ministère de la Santé.

Qu’est-ce que la lèpre ?

La lèpre, également connue sous le nom de maladie de Hansen, est une infection causée par la bactérie Mycobacterium leprae. Contrairement aux idées reçues, cette maladie n’est pas hautement contagieuse. Sa transmission se fait principalement par des gouttelettes nasales lors de contacts étroits et fréquents avec des personnes infectées non traitées.

Une caractéristique particulière de cette maladie est sa période d’incubation extrêmement longue : 5 ans en moyenne, mais les symptômes peuvent parfois n’apparaître qu’après 20 ans. Cette lenteur dans le développement de la maladie explique en partie pourquoi son diagnostic peut être tardif.

La lèpre provoque des lésions cutanées et nerveuses qui, sans traitement, progressent et deviennent permanentes. Elle peut affecter la peau, les nerfs, les membres et les yeux.

Un recul significatif au niveau mondial

Les nouvelles de Roumanie peuvent sembler alarmantes, mais il est important de les replacer dans un contexte plus large. Depuis les années 1980, près de 16 millions de personnes atteintes de la lèpre ont reçu un traitement efficace, et la maladie a été éliminée dans 108 des 122 pays où elle était considérée comme un problème de santé publique par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Grâce à l’introduction de la polychimiothérapie, la prévalence mondiale est passée de 5,4 millions de cas au milieu des années 1980 à quelques centaines de milliers aujourd’hui. En 2019, 202 256 nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde selon les données officielles de 161 pays.

Cependant, la lèpre reste un problème majeur dans 14 pays, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Un traitement efficace existe

La bonne nouvelle est que la lèpre est aujourd’hui parfaitement curable. Le traitement recommandé par l’OMS depuis 1981 est une polychimiothérapie combinant trois antibiotiques : dapsone, rifampicine et clofazimine.

Point crucial : les patients cessent d’être contagieux dès la première dose de ce traitement.

Faut-il s’inquiéter d’un retour en Europe ?

Le ministre roumain de la Santé a tenu à rassurer le public, indiquant que les clients du spa ne devraient pas s’inquiéter, car la transmission de la maladie nécessite une exposition prolongée.

Ces cas isolés, vraisemblablement importés d’une région où la lèpre est plus endémique, ne signifient pas nécessairement un retour généralisé de la maladie en Europe. Ils rappellent néanmoins l’importance de la vigilance sanitaire et des systèmes de détection précoce.