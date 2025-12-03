Generic selectors
33 089 articles

Don d’ovocytes ou de spermatozoïdes : quelles sont les conditions requises ? (Vidéo)

03 décembre 2025

Le don de gamètes est un acte altruiste qui permet à des personnes confrontées à des difficultés de conception de devenir parents. Il consiste à donner ses spermatozoïdes (pour les hommes) ou ses ovocytes (pour les femmes). En 2022, environ 1 500 enfants sont nés en France grâce à ces dons. Quelles sont les conditions à remplir pour être donneuse ou donneur de gamètes ? La réponse du Dr Lucie Chansel-Debordeaux, cheffe du service de Biologie de la reproduction au CHU de Bordeaux (Gironde).

Vidéos

Don d’ovocytes ou de spermatozoïdes : quelles sont les conditions requises ?

