Accueil » Médecine » Médecine de la reproduction » Don d’ovocytes ou de spermatozoïdes : quelles sont les conditions requises ? (Vidéo)
Le don de gamètes est un acte altruiste qui permet à des personnes confrontées à des difficultés de conception de devenir parents. Il consiste à donner ses spermatozoïdes (pour les hommes) ou ses ovocytes (pour les femmes). En 2022, environ 1 500 enfants sont nés en France grâce à ces dons. Quelles sont les conditions à remplir pour être donneuse ou donneur de gamètes ? La réponse du Dr Lucie Chansel-Debordeaux, cheffe du service de Biologie de la reproduction au CHU de Bordeaux (Gironde).
