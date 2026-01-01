5 conseils pour réussir son Dry January

Chaque mois de janvier, le Dry January invite à ne pas consommer une goutte d’alcool pendant 31 jours. Que l’objectif soit de retrouver de l’énergie, de mieux dormir, de faire le point sur sa consommation ou simplement de relever un défi personnel, ce mois sans alcool peut être une expérience très enrichissante… à condition d’être un peu préparé. Voici 5 conseils simples et concrets pour mettre toutes les chances de votre côté.

Clarifiez vos motivations

Avant même de commencer, posez-vous une question essentielle : pourquoi faites-vous le Dry January ? Qu’il s’agisse de retrouver de l’énergie, d’avoir un meilleur sommeil ou de faire des économies, prenez quelques minutes pour poser vos motivations par écrit. Classez-les par ordre d’importance, donnez-leur une note sur 10 et imaginez comment vous vous sentirez à la fin du mois. Collez cette liste dans un endroit visible. Ce rappel sera précieux lors des moments de doute.

Parlez-en autour de vous

Garder le défi pour soi peut sembler plus simple, mais le partager est souvent un vrai levier de réussite. Informez vos proches, votre famille ou vos collègues que vous ne boirez pas ce mois-ci. Vous pourriez être surpris de découvrir que d’autres font le Dry January eux aussi. Mais surtout, annoncer votre intention permet de réduire la pression sociale et d’éviter les propositions insistantes.

Anticipez les situations à risque

Apéros, dîners, soirées… l’alcool est souvent présent. L’astuce n’est pas d’éviter toute vie sociale, mais d’avoir un plan. Prévoyez des alternatives sans alcool (bières sans alcool, mocktails, eaux aromatisées) et une réponse toute prête si on vous propose un verre.

Remplissez votre mois d’activités plaisantes

Ne pas boire, ce n’est pas se priver de plaisir, bien au contraire. Avec plus d’énergie, moins de fatigue et pas de gueule de bois, de nombreuses activités deviennent plus accessibles. Profitez-en pour marcher avec un ami, tester un cours en ligne (dessin, sport, musique…), cuisiner des repas plus élaborés ou vous faire plaisir avec l’argent économisé. Plus votre mois est rempli de choses agréables, moins l’alcool vous manquera.

Soyez indulgent avec vous-même

Un écart peut arriver, et ce n’est ni un échec, ni la fin du défi. L’important est de comprendre ce qui a déclenché l’envie : stress, fatigue, émotion négative, contexte social… Chaque situation est une occasion d’apprendre et de mieux se préparer pour la suivante.

Si le Dry January est trop difficile, il est aussi possible de réduire sa consommation plutôt que d’arrêter totalement. L’objectif reste le même : prendre soin de soi. Et si besoin, n’hésitez pas à en parler à un proche ou à un professionnel de santé.