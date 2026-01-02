Ecoute Famiréa : une ligne gratuite pour soutenir les proches des patients admis en réanimation

L’entrée d’un patient en réanimation est un choc pour ses proches. Afin de mieux les accompagner, une équipe pluridisciplinaire a lancé Ecoute Famiréa, une ligne d’écoute pour les soutenir et les aider, parfois, à comprendre le jargon médical.

Lancé en 1996, Famiréa est un groupe de recherche pluridisciplinaire de l’hôpital Saint-Louis (Paris) dont les études portent sur le vécu des familles et des patients confrontés à la réanimation. Il mène des travaux de recherche pour mieux comprendre et améliorer cette expérience, mieux penser le soin et l’accompagnement. En 2022, il a lancé Ecoute Famiréa, une ligne téléphonique nationale et gratuite disponible partout en France pour les proches de patients hospitalisés ou ayant été hospitalisés en réanimation.

L’équipe a pour mission d’accompagner les proches et familles,

lorsqu’elles se sentent perdues face au jargon médical ou n’osent pas poser leurs questions aux équipes soignantes ;

après un séjour en réanimation, lorsque apparaissent des troubles anxieux, dépressifs ou un syndrome de stress post-traumatique ;

en cas de décès, dans un contexte marqué par la soudaineté et la violence de la perte.

Si cela s’avère nécessaire, les proches peuvent être orientés vers des professionnels de santé et structures adaptés.

Une équipe formée à l’écoute et aux enjeux des soins critiques

L’équipe pluridisciplinaire vient du terrain. Infirmiers de réanimation, psychologiques, psychiatres, médecins réanimateurs, chercheurs en sociologie et en anthropologie ont tous reçu une formation aux enjeux des soins critiques et à l’écoute.

Alors que la France vit le pic de l’épidémie de grippe, Famiréa rappelle que, selon les données de Santé publique France, en 2024-2025, 1 911 cas graves de grippe ont été admis en réanimation, avec 16 % de décès. L’entrée en réanimation se fait dans l’urgence, sans préparation et constitue souvent un choc pour les proches. Dans ce contexte, il est nécessaire de les soutenir et les accompagner au mieux.

« La réanimation est une expérience profondément déstabilisante pour les familles. Du jour au lendemain, elles se retrouvent dans un univers qu’elles ne connaissent pas, confrontées à des décisions lourdes, à l’attente et à l’incertitude. Beaucoup s’épuisent, culpabilisent, s’oublient elles-mêmes. Écoute Famiréa a été pensée comme un espace de respiration : une ligne nationale, gratuite et anonyme, où les proches peuvent parler librement, être entendus sans jugement et trouver des repères pour traverser cette période, parfois longue, parfois tragique », explique le Pr Élie Azoulay, médecin réanimateur, fondateur du groupe Famiréa.

Famiréa travaille actuellement avec 62 équipes de réanimation implantées sur l’ensemble de la France. Elle s’apprête à mener de nouvelles recherches afin de mesurer l’impact de l’écoute sur l’anxiété, le lien social et la prévention du psychotraumatisme.

Pour joindre la ligne Ecoute Famiréa, composez le 01 87 02 31 44.