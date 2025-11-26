Accueil » Médecine » Médecine de la reproduction » Fertilité : tout ce que vous devez savoir sur l’autoconservation des ovocytes (Vidéo)
L’autoconservation des ovocytes (cellules reproductrices féminines) consiste en la congélation de ces ovocytes, si, plus tard, un projet d’enfant devait nécessiter une assistance médicale à la procréation. A qui s’adresse cette autoconservation ? Comment se déroule-t-elle ? Garantit-elle une grossesse ? Les réponses d’Imane Lalami, gynécologue, spécialiste de la fertilité en région parisienne.
