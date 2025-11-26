Generic selectors
33 061 articles

Fertilité : tout ce que vous devez savoir sur l’autoconservation des ovocytes (Vidéo)

26 novembre 2025

L’autoconservation des ovocytes (cellules reproductrices féminines) consiste en la congélation de ces ovocytes, si, plus tard, un projet d’enfant devait nécessiter une assistance médicale à la procréation. A qui s’adresse cette autoconservation ? Comment se déroule-t-elle ? Garantit-elle une grossesse ? Les réponses d’Imane Lalami, gynécologue, spécialiste de la fertilité en région parisienne.

Vidéos

Fertilité : tout ce que vous devez savoir sur l'autoconservation des ovocytes

