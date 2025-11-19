Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 035 articles

Fibromes utérins : quand faut-il opérer ? (Vidéo)

19 novembre 2025

Les fibromes utérins sont les tumeurs bénignes les plus fréquentes chez la femme. Ils concernent une femme sur trois, essentiellement entre 30 et 50 ans. S’ils sont le plus souvent asymptomatiques, certains entrainent douleurs, saignements et parfois même infertilité, notamment quand ils présentent un volume important. Il faudra alors les retirer. L’éclairage de Gwénola Keromnès, gynécologue médicale et obstétrique au sein du groupe hospitalier Diaconnesses Croix Saint-Simon (Paris).

Alimentation ultra-transformée : « une menace pour la santé publique » selon 43 experts
Lire la suite
Fibromes utérins : quand faut-il opérer ? (Vidéo)
Lire la suite
La cigarette aide-t-elle vraiment à gérer l’anxiété ou la dépression ?
Lire la suite
Traitement anti-obésité : l’ANSM s’attaque à la vente de produits illégaux
Lire la suite
La rupture amoureuse, comme un deuil à gérer…
Lire la suite
Protoxyde d’azote : comment le « gaz hilarant » peut-il tuer ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fibromes utérins : quand faut-il opérer ?

SUIVANTE

Diabète et désir d’enfant ? Parlez-en à votre médecin

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils