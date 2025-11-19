Accueil » Santé Publique » Fibromes utérins : quand faut-il opérer ? (Vidéo)
Les fibromes utérins sont les tumeurs bénignes les plus fréquentes chez la femme. Ils concernent une femme sur trois, essentiellement entre 30 et 50 ans. S’ils sont le plus souvent asymptomatiques, certains entrainent douleurs, saignements et parfois même infertilité, notamment quand ils présentent un volume important. Il faudra alors les retirer. L’éclairage de Gwénola Keromnès, gynécologue médicale et obstétrique au sein du groupe hospitalier Diaconnesses Croix Saint-Simon (Paris).
