Grippe aviaire : elle resurgit dans le département du… Nord

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, un cas de grippe aviaire hautement pathogène (H5N8) a été confirmé dans une basse-cour de la commune de Brillon, dans le département du Nord. Pour limiter la propagation du virus, des zones de protection et de surveillance ont été mises en place immédiatement autour du foyer.

Protéger les élevages

« Le foyer se situe à 15 kilomètres d’un foyer identifié le 23 juin dernier à Tournai en Belgique, dans un élevage non commerciale de volailles », précise le ministère. « Il serait lié à l’achat de poussins et de pigeons sur le marché de Tournai ». Depuis le début du mois de juin, 11 cas ont été enregistrés en Belgique, essentiellement chez des éleveurs amateurs de volailles d’ornement et quatre cas au Luxembourg. Pour le ministère, « il importe que l’ensemble des acteurs de la filière volailles restent mobilisés pour prévenir toute diffusion de la maladie sur notre territoire ».