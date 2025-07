Pourquoi les pieds sentent-ils plus mauvais en été ?

L'été est là et avec lui, un phénomène que beaucoup connaissent : 30 % des Français reconnaissent que leurs pieds transpirent davantage pendant cette saison. Si une légère odeur est tout à fait normale, certaines situations peuvent transformer nos extrémités en véritables sources d'embarras.

Tous les pieds ont une odeur. C’est inévitable et parfaitement normal ! Chaque pied contient plus de 250 000 glandes sudoripares. C’est la plus grande concentration de glandes sudoripares de notre corps. À cela s’ajoute la présence naturelle de bactéries sur notre peau.

Dès lors le processus est simple : ces bactéries aiment se nourrir de notre transpiration et produisent des acides qui dégagent des odeurs significatives de vinaigre, de fromage, de chou… Une manifestation malodorante connue sous le nom de « bromidrose » dans le milieu médical. Or en été, l’intérieur de nos chaussures offre les conditions idéales pour que bactéries et champignons prolifèrent : chaleur, humidité et obscurité sont leur trio gagnant.

Les principales causes des mauvaises odeurs

La transpiration excessive reste la cause principale. Elle dépend de nombreux facteurs : météo, intensité de l’exercice physique, choix des chaussures, génétique, âge, sexe, changements hormonaux liés à la puberté…

Les infections constituent un autre facteur important. Les infections fongiques comme le pied d’athlète, ou les infections bactériennes à la suite de blessures (ampoules, ongles incarnés, coupures) peuvent considérablement aggraver les odeurs.

Certaines conditions médicales influencent également l’odeur des pieds, notamment le surpoids, l’obésité et le diabète, qui peut impacter l’odeur corporelle.

Les médicaments peuvent surprendre par leurs effets secondaires. Les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les médicaments contre le diabète et les stéroïdes peuvent tous augmenter la transpiration ou les odeurs.

Le rôle crucial des chaussures et de l’hygiène

pour les chaussettes, optez pour du coton qui absorbe mieux l’humidité ;

aux beaux jours, adoptez des chaussures ouvertes de type sandale, mule, tong ou des chaussures pourvues de petites aérations ;

ne portez jamais la même paire de chaussures deux jours de suite ;

glissez dans vos chaussures des semelles anti-mycoses contenant du charbon actif qui détruit les mauvaises odeurs et les bactéries.

L’hygiène personnelle joue évidemment un rôle central. Si vos pieds sentent bon après la douche mais développent des odeurs dans la journée, c’est normal. En revanche, si l’odeur persiste même après un nettoyage minutieux, il peut s’agir d’un problème médical. Dans ce cas, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant.