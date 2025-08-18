Marcher plus vite pour vivre plus longtemps : 15 minutes par jour suffisent !

Une simple marche rapide de 15 minutes par jour pourrait considérablement allonger votre espérance de vie. C’est ce qui ressort d’un travail publié récemment dans l’American Journal of Preventive Medicine. On vous explique pourquoi.

Bien que les bienfaits de la marche sur la santé soient largement reconnus, plusieurs facteurs ne sont guère étudiés lors des recherches scientifiques. Le rythme de la marche entre-t-il en jeu ? Les bénéfices sont-ils les mêmes pour les populations défavorisées, souvent exposées à un accès limité aux soins et à des environnements moins propices à l’exercice physique ?

Des chercheurs du Vanderbilt University Medical Center à Nashville dans le Tennessee, ont suivi près de 80 000 Américains de 40 à 79 ans entre 2002 et 2009, principalement afro-américains, à faibles revenus, dans le sud-est des États-Unis. Les participants ont indiqué le temps moyen par jour qu’ils passaient habituellement à marcher. Données qui ont été mises en parallèle avec leurs dossiers médicaux.

« Nos recherches ont montré que marcher rapidement, ne serait-ce que 15 minutes par jour, était associé à une réduction de près de 20 % de la mortalité totale », notent les chercheurs. Avec des effets particulièrement marqués sur les maladies cardiovasculaires.

Mais pourquoi la marche rapide est-elle si bénéfique pour le cœur ? Selon les auteurs :

elle améliore l’efficacité cardiaque en augmentant le débit cardiaque et l’oxygénation du corps ;

elle aide à contrôler le poids et réduit les risques liés à l’obésité, comme l’hypertension.

Les auteurs ont relevé le même type de bénéfices pour la marche lente… mais à partir de 3 heures de marche quotidienne !

« La marche rapide est une activité pratique, accessible à tous et à faible impact que les individus de tous âges et de tous niveaux de forme physique peuvent utiliser pour améliorer leur santé générale et leur santé cardiovasculaire en particulier », concluent les auteurs.