Couleur soleil, sucré et gorgé d’eau… l’ananas se croque en morceaux frais. Il s’apprécie aussi en confiture, en smoothie et dans des recettes salées. Mais quelle est l’histoire de ce fruit ? Et quels sont ses bienfaits ? Rendez-vous sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr/ pour trouver des recettes !

La plupart des fruits sont issus de la fleur. Mais l’ananas fait son rebelle. En effet, ce fruit « est le résultat d’une inflorescence en épi dense, qui devient plus charnue après fécondation », expliquent les spécialistes d’Interfel. En fait, ce que nous mangeons, « ce sont plusieurs fruits, soudés entre eux, par le cœur ».

En posant le pied sur les terres de la Guadeloupe en 1493, Christophe Colomb « fut le premier européen à fondre pour sa chair juteuse et sucrée ». Ensuite, il a fallu attendre le début du 16e siècle pour que la Cour d’Espagne intègre ce fruit dans son alimentation courante. Aujourd’hui, grâce à ses départements d’Outre-mer, la France est le premier producteur européen d’ananas. Mais le pays occupe la 89e place au rang mondial, bien derrière le Costa Rica, le Brésil et les Philippines.

Sur les étals, on peut trouver plusieurs variétés : le Pain de sucre, le Victoria, le Cayenne, le Queen, l’Abacaxi et le Perolera. Pour bien le choisir, optez pour les fruits lourds et parfumés. Bon indicateur, les feuilles bien vertes doivent se détacher facilement de la couronne.

Vous pouvez apprécier l’ananas en fines tranches, mais aussi dans une confiture, une tarte ou un smoothie faits maison. Dans leur version salée, l’ananas se marie très bien avec les crustacés et les viandes fortes (sur une brochette de crevettes et de chorizo par exemple).

Le pouvoir de l’ananas sur la santé

L’ananas est une bonne source de manganèse et de vitamine C, connu respectivement pour leur pouvoir antioxydant et vivifiant. Ce fruit contient aussi de la broméline. En plus de faciliter la digestion, cette enzyme participe à la réduction du mauvais cholestérol, à la diminution des douleurs liées à l’arthrose et à un meilleur rétablissement en cas de rhume.

