Menus santé : la salade de fruits, jolie et vitaminée

Avec – enfin – l’arrivée des beaux jours et de températures plus douces, l’envie de manger des fruits se fait plus forte. Fraicheur, hydratation, vitamines… ils ont tout bon ! Pourquoi ne pas les consommer ensemble, de la façon la plus simple et la plus facile à préparer ? En salade ! Voici quelques conseils de nos chefs sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr pour renouveler sans cesse une recette classique.

Ça y est c’est l’été ! Profitez donc de la grande variété de fruits qu’offre cette saison chaude pour varier vos préparations. La salade de fruits est en effet un must que vous pouvez adapter selon vos goûts et vos envies.

Melon, pastèque, fraise, framboise ou encore cerise, abricot ou pêche… La liste est longue. Et pleine de bienfaits pour votre santé. Les fruits sont en effet bons pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, le cancer et bien d’autres pathologies. Ils sont riches en vitamines et en nombreux autres nutriments. Sans oublier qu’ils participeront à une bonne hydratation en périodes de grandes chaleurs.

Vous pouvez ainsi mêler avec bonheur fruits rouges, fruits exotiques…. N’écartez pas les agrumes comme les oranges ou les citrons qui apporteront une belle acidité et relèveront vos assemblages. Par ailleurs, le jus de citron évitera que les pommes ou les bananes ne noircissent.

Pensez à assaisonner avec des épices mais évitez d’ajouter du sucre. Les fruits en possèdent déjà ! Préférez une pincée de cannelle ou de gingembre si vous aimez. Vous pouvez aussi ajouter des fruits à coque ou des fruits secs pour sucrer davantage au goût.

Pour une version originale, mélangez avec des légumes comme du concombre ou de la roquette pour poivrer le tout.

