Noël approche et vos enfants attendent que vous leur concoctiez des douceurs pour l’occasion ? Pourquoi ne pas les associer à la préparation des pâtisseries de fêtes. Pour offrir, déguster ensemble au coin du feu ou décorer le sapin, inspirez-vous de nos recettes sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

Biscuits à l’emporte-pièce

Rien ne fait plus penser à Noël qu’un sapin ou une cloche biscuités. Vous pouvez aussi utiliser des emporte-pièces en forme d’animaux (rennes…) ou de personnages (Père Noël…). Selon vos envies et celles de vos petits assistants, choisissez une recette simple de pâte sablée ou brisée. Assaisonnez-la selon vos goûts, avec des épices ou du chocolat, puis préparez-la avec vos enfants. Facile et rapide, ils vont adorer malaxer la pâte, l’étaler et découper les formes. Mais surtout, lécher le plat ! Au four, 7 ou 8 minutes, c’est prêt ! Laissez refroidir puis prenez le temps de décorer. Des yeux avec un stylo au chocolat pour pâtisserie, des habits en pâte d’amande pour le bonhomme… Amusez-vous et laissez-les imaginer ! Si vous prévoyez suffisamment de fournées, vous pourrez même en offrir dans de jolis paquets. Des cadeaux de Noël qui feront plaisir à coup sûr.

Zimtsterne ou étoiles de Noël

Cette recette nous vient d’Allemagne. De jolies étoiles au délicieux goût d’amande et de cannelle, recouvertes d’un glaçage neigeux. Des biscuits faits exprès pour les fêtes de fin d’année. La Saint Nicolas ou Noël, selon la région d’où vous venez. Les ingrédients sont peu nombreux : 400 g de poudre d’amandes, 250 g de sucre glace, 3 blancs d’œufs montés en neige et une cuillère à café de cannelle en poudre. Voilà pour la pâte. Celle-ci étant particulièrement collante, il est recommandé de plonger la tranche de l’emporte-pièce dans de l’eau avant de découper les étoiles. Puis pour que vos étoiles se couvrent d’un glaçage immaculé, utilisez un petit peu de la masse composée de blanc d’œuf en neige mêlé au sucre glace. Cette partie sera plus facile pour les enfants. Enfin, laissez sécher plusieurs heures avant de passer au four à 100°C environ pour les sécher encore plus, jusqu’à ce qu’elles ne collent plus au papier.

Roses des sables

Alors là, rien de plus simple et de meilleur pour les enfants : 100 g de corn flakes, 150 g de chocolat et 100 g de beurre. Une fois le beurre et le chocolat fondus ensemble, versez le tout sur les corn flakes dans un bol et mélangez doucement. Faites des petits tas de ce mélange sur du papier des plaques recouvertes de papier sulfurisé et passez le tout au four. Résultat : un dessert à la forme d’une rose des sables donc, ces roches qui se trouvent principalement dans les déserts. Vos enfants vont adorer le côté ludique de la préparation (tout comme l’utilisation de corn flakes). Et la dégustation sera un véritable plaisir régressif pour vous aussi. Alors ne vous privez pas.

RECETTE DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

Chocolat Chaud, de Laurence Benedetti

Biscuits à la compote de pomme, de Laurence Benedetti

Déjeuner

Sandwich aux pinces de la mer, de Laurence Benedetti

Lasagnes de légumes, de Paul Blouet

Fondue au chocolat, de Laurence Benedetti

Goûter

Crumble pommes-bananes au sucre vanillé, de Laurence Benedetti

Dîner

Crumble de courgettes au fromage frais, de Laurence Benedetti

Tajine boulettes aux petits pois, de Laurence Benedetti

Sucettes de cheesecake, de Sarah Glain