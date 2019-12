Noël : pour que diabète rime avec repas de fête

Lorsque l’on est atteint de diabète, la question de la composition des repas peut vite tourner au casse-tête. Pas trop de gras, pas trop de sel et encore moins de sucre, pour contrôler la glycémie de manière optimale. Alors que se profilent les fêtes de fin d’année et les repas qui vont avec, comment en profiter sans risque pour la santé ? Voici quelques conseils, et plein d’idées de recettes sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

Vous êtes atteint de diabète et vous redoutez le réveillon ? Vous êtes l’hôte de la soirée, et vous comptez une personne diabétique parmi vos convives ? Pas de panique, il existe des solutions pour concilier gourmandise et faible index glycémique. Comme au quotidien, l’enjeu est avant tout de manger équilibré. En tenant évidemment compte des spécificités des repas de fête : plus tardifs, plus longs, plus riches et, souvent, avec de l’alcool (et surtout de la modération).

L’apéritif

Oubliez les chips, les petits fours industriels et les cacahuètes. Vos alliés s’appellent carottes, radis et concombres à croquer, chips de légumes (maison) et toasts légers. Si vous savez que vous allez craquer sur le dessert, limitez les quantités absorbées durant l’apéritif. Concernant l’alcool, n’en buvez surtout pas le ventre vide. Encore une fois, tout est question d’équilibre.

Le repas

Si c’est vous qui invitez, ne lésinez pas sur les poissons : le traditionnel saumon est, par exemple, particulièrement indiqué si vous souffrez de diabète de type 2. En revanche, évitez de le préparer en feuilleté, trop riche en glucides et lipides. Si c’est vous qui êtes invité et qu’il y a des crustacés à table, vous pouvez bien sûr vous servir, mais sans mayonnaise. Côté viandes : côtes de bœuf et de porc, agneau ou mouton peuvent être consommés, en petite quantité, et là aussi sans sauce. La volaille se dégustera sans la peau. Crus, cuits, en vapeur ou en papillote, les légumes seront vos meilleurs amis. Egalement riches en fibres et sources de protéines (si vous calez sur la viande ou si vous n’en mangez pas), les légumineuses (lentilles, fèves, haricots et pois secs…) ont une excellente valeur nutritive. Les féculents peuvent être consommés, mais en quantité limitée.

Le dessert

Si vous sentez que vous avez un peu trop abusé des bonnes choses, c’est le moment de rééquilibrer les apports nutritionnels. Fruits et sorbets plutôt que bûche, par exemple, sauf si celle-ci est composée de mousse de fruits rouges ou exotiques. Vous êtes l’hôte ? Un crumble aux fruits d’hiver régalera tous vos invités. Pensez aussi à la salade de fruits !

A savoir : pour éviter les mauvaises surprises et passer de bonnes fêtes, mesurez plus souvent votre glycémie et n’hésitez pas à faire les ajustements nécessaires.