Noyades : 436 décès pendant l’été 2015

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2015, la France a enregistré 1 226 noyades dont 436 mortelles. Soit près de 4 décès par jour ! Ces chiffres publiés par le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) appellent à une plus grande vigilance, notamment auprès des plus jeunes.

L’été 2015, le nombre de noyades a été estimé à 1 226. Elles ont été à l’origine de 436 décès, dont 29 chez les moins de 6 ans. De manière plus précise, les rédacteurs du BEH relèvent que :

241 noyades se sont produites en piscine privée (68 décès) ;

62 en piscine publique (6 décès) ;

157 en cours d’eau (115 décès) ;

132 dans un plan d’eau (65 décès) ;

637 en mer (167 décès) ;

Et 37 dans d’autres lieux (15 décès).

Chez les enfants de moins de 13 ans, un manque de surveillance a été signalé dans 55% des cas, avant le fait de ne pas savoir nager (47%). A noter que ces deux circonstances ont été retrouvées dans 30% des noyades. Enfin une chute a été mentionnée dans 26% des cas. Parmi les 13-24 ans victimes de noyades, le courant était en cause dans 26% des cas, suivi d’un épuisement 23%, d’un problème de santé – épilepsie, malaise, malaise cardiaque – (20%). Viennent ensuite les hydrocutions (7 cas), un malaise vagal (1 cas) et un problème de digestion (1 cas).

Poursuivre les campagnes de sensibilisation

Chez les 25-44 ans, la noyade est arrivée après une chute dans 28% des cas. Un épuisement et les courants ont été retrouvés respectivement dans 16% et 12% des cas. Enfin chez les plus de 45 ans, la moitié des noyades a eu lieu suite à un problème de santé : épilepsie, malaise, malaise cardiaque.

« Compte tenu du nombre élevé des victimes, 3,6 décès par jour en moyenne entre juin et septembre 2015, le maintien et le renforcement d’une campagne annuelle de prévention des noyades doivent rester une priorité », concluent les rédacteurs du BEH.