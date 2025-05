Les aliments réputés anti-fatigue : mythe ou réalité ?

Certains aliments sont vantés pour leurs effets contre la fatigue. Mais dans quelle mesure sont-ils réels ? Tour d’horizon des principaux concernés.

Les épinards

Riches en fer, un minéral essentiel à la production d’hémoglobine, ces légumes sont réputés donner de l’énergie. Cependant, leur teneur en fer est d’origine non héminique, et de ce fait, leur fer est moins bien absorbé que celui des sources animales. Ainsi, l’impact direct des épinards sur la lutte contre la fatigue est limité.

Les amandes

Comme de nombreux fruits à coque, les amandes ont la réputation de donner un coup de boost après l’effort ou en cas de chute d’énergie au cours de la journée. Une étude a montré que la consommation d’amandes après un exercice de 90 minutes réduisait la fatigue musculaire et améliorait la récupération chez les adultes. Les amandes, riches en vitamine E et en acides gras insaturés, favorisent la régénération musculaire et la réduction de l’inflammation.

Le chocolat noir

La consommation de chocolat noir, riche en polyphénols, a été associée à une réduction de la fatigue mentale et physique. Une étude a révélé que le chocolat noir améliorait bien la concentration et réduisait la fatigue chez les adultes en bonne santé.

Les baies de goji

Elles sont considérées comme un super aliment. Riches en antioxydants, vitamines C et A, elles ont été associées à une amélioration de l’état de fatigue. Une revue de littérature a suggéré que les baies de goji pouvaient réduire la fatigue et améliorer la qualité de vie, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires.

Le quinoa

Cette pseudo-céréale riche en protéines complètes et en fibres a montré des effets anti-fatigue dans des études animales. L’une d’entre elles a en particulier révélé que le quinoa améliorait la résistance à la fatigue chez les souris en réduisant le stress oxydatif et en améliorant le métabolisme énergétique.

Certains aliments peuvent donc bien participer à réduire la fatigue. Mais ils ne suffisent pas. Dans tous les cas, il est essentiel de conserver une alimentation équilibrée et variée pour maintenir une dose suffisante d’énergie. Et si votre fatigue persiste malgré tout, n’hésitez pas à consulter un professionnel de santé.