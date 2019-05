Plongée au cœur du médicament

Avec un budget moyen de 510 euros par personne et par an, les Français consomment une quantité non négligeable de médicaments. Cependant, une majorité d’entre eux manifeste une certaine défiance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. Or celle-ci joue un rôle primordial dans la découverte de nouvelles molécules et la mise à disposition de nouveaux traitements pour guérir des maladies. Et si avec le laboratoire Janssen, filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, nous vous emmenions au cœur du médicament ?

Un programme immersif au cœur du médicament

« Janssen Window », c’est une expérience unique pour découvrir l’histoire, les valeurs de Janssen et surtout les coulisses du circuit du médicament. A travers un film immersif diffusé en réalité augmentée, vous visiterez les centres de recherche, les sites de production et de distribution. Objectif affiché : ouvrir les portes d’un laboratoire pharmaceutique en toute transparence et redonner confiance. « A travers Janssen Window, nous souhaitons affirmer notre volonté de transparence et permettre au grand public de comprendre toutes les étapes nécessaires à la fabrication d’un médicament », explique Florence Denonain, Pharmacienne Responsable au sein de Janssen France, qui est garante de la sécurité et du bon usage des médicaments, en lien avec les autorités de santé.

Quatre étapes avant la commercialisation

« Notre laboratoire développe des médicaments innovants qui reposent sur une recherche de pointe et qui font l’objet de processus de fabrication et de contrôle spécifiques, permettant d’assurer la sécurité des patients. »

Et tout ceci démarre bien sûr dans les laboratoires de recherche. Une fois la molécule sélectionnée, place aux études. « Nous menons des études dites galéniques, afin de savoir sous quelle forme cette molécule pourra être administrée au patient. S’ensuivent les études de toxicologie et de pharmacocinétique, afin de trouver la bonne dose pour que le médicament soit efficace et le moins toxique possible. Puis dernière étape, les études cliniques qui visent à prouver l’efficacité et la tolérance de la molécule chez l’homme ». En général, dix années de travail sont nécessaires au développement d’un médicament.

La vie du médicament après

L’expérience « Janssen Window » permet donc de visualiser et ainsi de mieux comprendre ces étapes. Elle invite à entrer dans les coulisses de la production, du conditionnement et de la logistique. « Un médicament, n’est pas un produit comme les autres. Il nécessite un haut niveau d’expertise, de sa conception à sa mise à disposition. C’est ce que nous voulons montrer à travers « Janssen Window ». En effet chaque étape est très contrôlée et fait appel à des pharmaciens, ingénieurs et autres experts, tout au long du processus, allant de la fabrication à la mise à disposition dans les pharmacies ».

La sécurité avant tout

Que ce soit dans les essais cliniques ou la fabrication des médicaments « nous assurons et investissons dans des méthodes de contrôle et de sécurité drastiques », indique Florence Denonain. « Le médicament doit être sûr, c’est notre engagement en tant que laboratoire pharmaceutique et cela est essentiel à nos yeux. »

Vous pourrez découvrir le dispositif digital en vous rendant sur YouTube/Janssen Window.