Sportifs en herbe, attention aux dents !

En cas de pratique sportive, les dents sont en première ligne. Comment protéger les sportifs appareillés ? Que faire en cas de traumatisme ? Taekwondo, BMX, natation... les conseils de la Fédération française d’orthodontie destinés aux sportifs en cours de traitement orthodontique. Elle rappelle l’existence de protège-dents spécialement conçus pour les porteurs d'appareils dentaires et de bagues.

Chaque année, plusieurs milliers d’accidents causent des traumatismes liés à la pratique d’une discipline sportive. Le sport, en particulier, est à l’origine de 8 % des traumatismes bucco-dentaires et les enfants sont les plus exposés. Les dents de devant sont les plus exposées, en particulier les incisives et les canines supérieures.

La gouttière de protection adaptable : indispensable

De manière générale, pour les sports présentant des risques de chocs ou de chutes sur le visage et la bouche, il est indispensable de porter une gouttière de protection adaptable. Ces protège-dents, qui peuvent être thermoformables (la forme est obtenue grâce à une source de chaleur), agissent comme une barrière protectrice entre les dents et les tissus mous. Pour les porteurs d’appareils dentaires multi-attaches, les gouttières de protection sont idéales, car elles protègent à la fois les dents et l’appareil dentaire en absorbant les chocs. Elles doivent être remoulées (en les trempant dans de l’eau chaude pour modifier leur forme) ou changées régulièrement pour conserver une adaptation parfaite à la forme des arcades dentaires. Ces produits sont simples d’utilisation et disponibles dans n’importe quelle grande surface spécialisée dans le sport.

Lors de la pratique de sports de contact tels que le rugby ou la boxe, il est impératif pour les personnes portant des appareils dentaires amovibles, tels que des aligneurs, de les retirer et de les remplacer par une gouttière de protection.

Cependant, pour d’autres sports présentant un risque d’impact moindre, comme la course à pied, la natation ou le fitness, aucune protection particulière n’est nécessaire. De manière générale, les dispositifs orthodontiques invisibles, tels que les aligneurs et les gouttières, sont plus adaptés à la pratique sportive en raison de leur mobilité et de leur surface lisse, qui assurent une solidarité entre toutes les dents et une véritable protection. « Le risque de blessure augmente considérablement lorsqu’un appareil orthodontique fixe est porté sur les dents. Chaque impact au visage peut entraîner une fracture des dents et endommager les muqueuses en raison des aspérités des bagues. Les aligneurs orthodontiques offrent un niveau de confort supérieur aux sportifs, y compris aux plus jeunes d’entre eux », ajoute le Dr Audrey Chokron, chirurgien-dentiste et spécialiste qualifiée en orthodontie, membre de la FFO.

Un choc chez un enfant appareillé ? Que faire ?

En cas de choc sur le visage ou les dents pendant un traitement avec des attaches orthodontiques, consulter un chirurgien-dentiste et/ou orthodontiste doit se faire sans délai. Même en l’absence de signes immédiats indiquant un impact sur la dentition du patient, des complications peuvent survenir ultérieurement, telles qu’une perte de vitalité de la dent, se manifestant par un changement de couleur de l’émail et une altération de l’aspect des gencives.

Lors de l’examen, le praticien examinera notamment les dommages sur la couronne et la racine des dents, tels que les fêlures ou les fractures, ainsi que les lésions osseuses et le déplacement potentiel du germe de la dent définitive.

A noter : l’accident dentaire doit être déclaré à son assurance.

Une mine d’informations sur la santé et le sport : La médecine du sport